Wesel: Patientin fühlt sich im Stich gelassen

Nicole Tyrtania wurde im Sommer 2015 in Emmerich an der Wirbelsäule operiert. Seitdem leidet die Weselerin unter neurologischen Störungen im rechten Bein. Niemand helfe ihr, klagt sie. Doch die AOK hat Hilfe zugesagt. Von Klaus Nikolei

Nicole Tyrtania hat nur einen Wunsch: Einmal keine Schmerzen mehr zu haben. Dabei nimmt die 42-jährige, chronisch kranke Weselerin schon seit gut zwei Jahren Morphine, die Linderung schaffen sollen. Doch die Qual bleibt. "Man kann sich das nicht vorstellen, es ist wie Folter. Mein rechter Fuß und das gesamte Bein fühlen sich an, als sei alles mit einem viel zu schweren Gipsverband versehen." Dann zuckt sie plötzlich zusammen und stößt einen kurzen Schrei aus. Ihr stehen Tränen in den Augen. "Diese Art Stromschläge habe ich immer wieder. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Mir will niemand helfen."

In ihrer großen Verzweiflung hat sich Nicole Tyrtania an den Bürgermonitor der RP gewandt und ihre Leidensgeschichte erzählt, die im Sommer 2015 ihren Anfang nimmt. Wegen eines schweren Bandscheibenvorfalls wird ihr im Marien-Hospital ein Schmerzmittel verabreicht. Anschließend transportiert man sie weiter nach Emmerich ins dortige Willibrord-Spital, wo sie vom Chefarzt innerhalb weniger Tage zwei Mal an der Bandscheibe operiert wird. Doch die Beschwerden bleiben. Und so entschließt sich die Klinik zu einer dritten Operation, einer Wirbelsäulenversteifung. Dabei werden Schrauben und Stangen in die Wirbelkörper eingesetzt, um eine volle Belastbarkeit der Wirbelsäule zu erreichen. "Man hatte mir gesagt, dass es damit besser würde. Es sollten drei Schnitte gemacht werden: an der Flanke, am Bauch und am Rücken. Doch als ich nach der OP aufgewacht bin, hatte ich nur einen etwa sechs Zentimeter langen Schnitt", erzählt Nicole Tyrtania, Das Schlimmste für sie war allerdings, dass sie plötzlich Schmerzen im rechten Fuß hatte. Und weil der Operateur angeblich nicht gewusst habe, woher die Schmerzen kämen, sei sie noch ein viertes Mal operiert worden. "Doch es wurde nicht besser. Im Gegenteil: Die Schmerzen zogen das Bein hoch bis zum Gesäß. Seit dieser Zeit, also seit 17 Monaten, liege ich praktisch nur noch im Bett und leide", sagt Nicole Tyrtania.

Sie erstattet Anzeige, weil sie an einen Behandlungsfehler glaubt und möchte, dass sie von einem Spezialisten erneut operiert wird. Der Fall landet bei der Staatsanwaltschaft in Kleve, die daraufhin ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben hat, das allerdings noch nicht vorliegt. Die Klinik selbst möchte sich zu der ganzen Sache nicht äußern, da es sich um schwebendes Verfahren handelt.

Nicole Tyrtania stellt sich in verschiedenen Kliniken vor. Doch alle lehnen eine Aufnahme ab. Sie weiß sich nicht anders zu helfen und erstattet gegen sieben Krankenhäuser Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung.

Die RP nimmt Kontakt auf zu Nicole Tyrtanias Krankenkasse, der AOK. Pascal Wieners, Fachserviceleiter Medizinische Versorgung, erkennt die Not der Patientin und verspricht, dass zwei unabhängige Professoren die 42-Jährige demnächst untersuchen werden.

Hoffnung keimt in ihr auf. "Vielleicht", sagt die Weselerin, "wird ja alles gut."

Quelle: RP