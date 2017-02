Wesel: Patientin steht kurz vor Operation

Vor knapp einem Monat haben wir über Nicole Tyrtania aus Wesel berichtet. Nach einer möglicherweise misslungenen Lendenwirbel-Operation in Emmerich - die Staatsanwaltschaft ermittelt -, leidet sie unter neurologischen Störungen im rechten Bein.

Eigentlich sollte sie schon auf Kosten ihrer Krankenkasse AOK von Prof. Dr. Ulrich Sure, Facharzt für Neurochirurgie und Intensivmedizin an der Uni Essen, untersucht werden. Doch liegt Nicole Tyrtania derzeit im Evangelischen Krankenhaus in Wesel.

Wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule wird sie dort seit Tagen behandelt, womöglich in der nächsten Woche operiert - in einer anderen Klinik. Sobald sie entlassen wird, soll ein Termin mit Prof. Dr. Sure vereinbart werden. Den Transport der Patientin von Wesel nach Essen übernimmt ein ehrenamtliches Mitglied des Sozialverbandes VdK Wesel-Mitte.

(kwn)