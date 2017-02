Hamminkeln/Schermbeck: Pipeline soll nicht durch Dämmerwald

Informationsveranstaltung zur geplanten Erdgasfernleitung Zeelink war Montagabend wesentlich rücksichtsvoller als das letzte Treffen. Aber es gibt wohl kein Abrücken von der bislang geplanten Trassenführung. Von Helmut Scheffler

Zur Erdgasfernleitung Zeelink, die auf dem Weg von der belgisch-deutschen Grenze bei Lichtenbusch bis nach Legden bei Ahaus auch Hamminkeln und Schermbeck durchschneidet, gab es Montagabend in Hecheltjens Scheune in Havelich eine weitere Infoveranstaltung. "Wir wollen rechtzeitig wissen, welche Wünsche die Betroffenen haben, damit wir diese einbringen können, bevor das Planfeststellungsverfahren beginnt", sagte Projektleiter Franz-Josef Kißing.

Das Verfahren mit den raumordnerischen Beurteilungen der federführenden Bezirksregierungen Köln und Münster steht kurz vor dem Abschluss. "Im Sommer soll das Planfeststellungsverfahren beginnen", teilte Pressesprecher Helmut Roloff mit. Dann erst wird der präzise Trassenverlauf festgelegt. Im Planfeststellungsverfahren werden Betroffene und Träger öffentlicher Belange noch einmal gehört. Das Ergebnis ist die Zulassung, vergleichbar mit einer Baugenehmigung.

Alles deutet darauf hin, dass die geplante Trassenführung nicht mehr wesentlich geändert wird, allenfalls im Detail. Deutlich wurde, dass die von der Gemeinde Schermbeck und Landwirten vorgeschlagene Strecke durch den Dämmerwald offensichtlich vom Tisch ist. An Stellwänden wurde nur noch die von der Bezirksregierung befürwortete Führung vorgestellt. Außerdem waren von Zeelink 120 Grundstückseigentümer an dieser Trasse zu einer zweistündigen Infoveranstaltung eingeladen, die nicht-öffentlich vor Beginn der öffentlichen Gesprächsrunde stattfand.

Die jetzt vorgestellte Linie verläuft zwischen Hünxe und Raesfeld nördlich des Dämmerwaldes. Von Südwesten kommend quert die Leitung in Bucholtwelmen den Wesel-Datteln-Kanal, westlich von Krudenburg die Autobahn 3, verläuft westlich an Drevenack vorbei nach Peddenberg. Nördlich der Landwehr biegt die Leitung nach Osten ab, quert den Postweg und führt zwischen den beiden Waldflächen nach Nordosten in Richtung Wachtenbrink. Parallel zum östlich gelegenen Wachtenbrinker Weg führt die Trasse am Waldrand entlang nach Norden, quert das Gelände des Lühlerheims, führt östlich des Hofes Holloh vorbei und kreuzt die Malberger Straße in der Nähe der Marienthaler Straße, führt über Hartmanns Wiese parallel zur Straße Rehbach bis zur Dämmerwalder Straße. Der Dämmerwald wird umgangen. Die Leitung führt nun nach Osten, in etwa parallel zur Dämmerwalder Straße ziemlich geradlinig Richtung Erle, das im Norden umgangen wird. Nur geladene Eigentümer hatten Gelegenheit, sich am Laptop die parzellengenaue Führung zeigen zu lassen. Es wird einen 34 Meter breiten Arbeitsstreifen geben, der in großen Teilen später wieder bewirtschaftet werden kann. Lediglich ein zehn Meter breiter Streifen wird die Leitung als Schutzstreifen begleiten, der nur eingeschränkt genutzt werden kann. Für diesen zahlt Zeelink drei Euro pro Quadratmeter.

Landwirte regten an, Leerrohre für eine spätere Glasfasernutzung zu verlegen. Für Rainer Kremer, Sprecher der Schermbecker Landwirte, wäre das ein guter Kompromiss, um zu verhindern, dass Bauern von ihrer Ankündigung, notfalls gerichtlich gegen die Trasse vorzugehen, Gebrauch machen. Insgesamt verlief der Abend wesentlich rücksichtsvoller als das letzte Treffen bei Hartmann in Marienthal. Zeelink ist bereit, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens noch einen Info-Abend anzubieten.

Quelle: RP