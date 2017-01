Kreis Wesel: Piraten wählen ihre Kandidaten für Land und Bund

Die Piraten laden zur Aufstellungsversammlung zur Landtags- und Bundestagswahl ein. Sie findet statt am Sonntag, 22. Januar, ab 10 Uhr, im Sportpark Klingerhuf, Wilhelm-Reuter-Allee 1, in Neukirchen-Vluyn.

Die Partei will erneut in den Landtag und erstmals in den Bundestag einziehen. Mit Jochen Lobnig, Ratsmitglied aus Neukirchen-Vluyn und Manfred Schramm, Rats- und Kreistagsmitglied aus Wesel, wurden im September zwei Piraten aus dem Kreis Wesel auf die Landesliste gewählt. Daniel Jäger will als Kandidat für den Wahlkreis Oberhausen II / Wesel I antreten. Am Sonntag stellen die Piraten weitere Kandidaten auf. Im Anschluss wählen die Piraten ihren Bundestagskandidaten im Wahlkreis 113.

Die Themen des Wahlkampfs, die Kampagnenausrichtung und erste Wahl-Plakate wird der politische Geschäftsführer des Landesverbands Nordrhein-Westfalen und und Daniel Düngel, Mitglied des Landtags, vorstellen. Interessierte Besucher sind bei der Versammlung willkommen.

Quelle: RP