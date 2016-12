Kreis Wesel: Polizei sichert Xantener Weihnachtsmarkt

Auf Anweisung des Ministeriums zeigen schwer bewaffnete Polizeibeamte zeitweise auch in der Xantener Innenstadt Präsenz. Polizeisprecherin Kunst betont: "Wir haben keine Hinweise, dass es zu weiteren Anschlägen kommen soll." Von Heinz Kühnen, Dirk Möwius und Sebastian Peters

Die Polizei wird den Xantener Weihnachtsmarkt in den kommenden Tagen verstärkt unter Beobachtung halten. In Reaktion auf den Vorfall in Berlin, wo ein Lkw in eine Menschenmenge eines Weihnachtsmarktes raste und zwölf Menschen starben, sollen zeitweise zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte auf dem Xantener Weihnachtsmarkt Streife laufen. Die Anordnung kam von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). "Diesen Schritt hätten wir aber auch von uns aus unternommen", teilte gestern Sabine Kunst, Polizeisprecherin im Kreis Wesel, mit. "Wir arbeiten mit offenen und verdeckten Maßnahmen."

Noch bis morgen läuft der Weihnachtsmarkt in der Domstadt. "Wir schauen jetzt stärker hin", sagte gestern auch Markus Leiting, Polizist auf der Wache in Xanten. Schon in den vergangenen Wochen seien Polizisten Streife gelaufen. Das Personal würde nun verdoppelt.

Konkreter Anlass zur Sorge bestünde nicht, betont Polizeisprecherin Kunst. "Wir haben keine Hinweise, dass es zu weiteren Anschlägen kommen soll." Überhaupt sei es schwer, mit einem großen Lkw durch die engen Straßen an den Xantener Marktplatz zu herankommen. Die Maßnahmen sollten dazu dienen, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Für den Veranstalter, die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), begrüßte Ludger Lemken die Maßnahmen. Der Vorsitzende berichtete von Gesprächen mit Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr am gestrigen Morgen. Auf den Aufbau von Betonklötzen habe man danach verzichtet, weil der Markt nicht an einer Hauptverkehrsstraße liegt und zudem damit auch die Rettungswege zugestellt worden wären.

"100-prozentige Sicherheit kann es nicht geben", sagt Lemken. Wichtig sei, dass alle, Marktbeschicker und Organisatoren wie auch die Besucher, stets die Augen offen halten. Der falsche Weg wäre es aus seiner Sicht, angesichts des Terrors "in die Knie zu gehen" und jetzt Großveranstaltungen abzusagen.

Und die Menschen halten ihre Augen tatsächlich offen: "Ich schaue so oft um mich herum, wie nie zuvor", sagt Dietmar Jäppel, Likör- und Essig-Fachmann aus Heimbach in der Eifel. Es sei "irgendwie ein blödes Gefühl". Es sehe so aus, als ob auch das Publikum wegbleibe. "So wenige Besucher hatten wir hier die ganze Zeit nicht", so der Mann in der Mönchskutte.

"Ein bisschen bedrückend" finden es auch Marion Bradtke und Werner Oovergoor. "Das liegt aber nicht am Weihnachtsmarkt", betont der Rheinberger. "Ein Anschlag kann überall passieren." Nur: "Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Das wäre genau das, was die wollen." Dass die Polizei noch mehr Präsenz zeigt, sei aber gut. "Das erhöht zumindest das Sicherheitsgefühl", sagt Marion Bradtke.

Das meint auch Hans Hartwig, der ebenfalls aus Rheinberg angereist war. "Allerdings kann ich mir schlecht vorstellen, dass die in die Provinz kommen. Für möglichst große Publicity ist der Niederrhein doch nicht geschaffen." Diese Meinung teilt offensichtlich eine große Anzahl von Besuchern.

Nina und Michael sind aus dem Duisburger Süden nach Xanten gekommen. Auf den heimischen Weihnachtsmarkt, so sagen sie, wollten sie zumindest am Tag nach dem Anschlag nicht. Und auch Stephanie Barkampas aus Xanten hat "zumindest erst mal nachgedacht, bevor sie mit ihrer Nichte dann doch auf den Marktplatz kam." In großen Städten, so die junge Frau, oder auch "in Einkaufszentren sei man sicher mehr gefährdet als in einer so kleinen Stadt mit einem kleinen Weihnachtsmarkt".

Quelle: RP