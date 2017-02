Hamminkeln/Rees: Prinzessin hat Tipps gegen Stress

Termine über Termine: Für die Haffener Karnevalsprinzessin geht der Karneval jetzt in die anstrengende Phase. Aber Sabrina I., die auch RP-Autorin ist, weiß, wie man Stress in den Griff bekommt. Von Sabrina Geerts

Stress zu reduzieren steht auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr neben abnehmen und gesünder leben meist ganz oben: und das zu Recht. Schließlich sind Stress und dessen negativen Folgen für die Gesundheit eines der Volksleiden schlechthin. Hier erfahren Sie, wie sie mit ganz einfachen Tricks ein wenig Entspannung in den Alltag bringen und sich selbst mehr Aufmerksamkeit schenken können.

Der Body-Scan Beim Body-Scan geht es zwar nicht primär um Entspannung, eine bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers soll es jedoch ermöglichen, durch gezielte Aufmerksamkeit dessen Signale besser zu verstehen und so schneller zu merken, dass man unter Stress steht. Um den Bodyscan durchzuführen, nimmt man eine aufrechte, würdevolle Sitzhaltung ein oder legt sich auf den Rücken. Dann geht es darum, den Körper bewusst wahrzunehmen, von den Zehenspitzen, über die Beine bishin zum Kopf. Wem die Vorstellungskraft fehlt, dem können am Anfang Videoanleitungen aus dem Intereht helfen, die je nach Zeitaufwand den man betreiben möchte zwischen fünf und 30 Minuten durch den eigenen Körper führen.

Sich selbst wahrzunehmen erfordert einiges an Übung, wer den Faden verliert und sich anfangs nicht auf sich selbst konzentrieren kann, darf daher nicht den Mut verlieren. Einfach immer weiter versuchen.

Die Atem-Meditation Sie wird aufrecht sitzend durchgeführt. Auch hier gibt es wieder Anleitungen und Videos im Internet, die beim Durchführen einer Meditationseinheit helfen können. Ziel ist es, den eigenen Atem bewusst wahrzunehmen und zu versuchen, sich darauf zu konzentrieren, wie die Luft in den Körper ein und aus strömt. Dabei ist darauf zu achten, dass man nicht abschweift und tagträumt, sondern trainiert, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Wie lang man die Meditation durchführt, ist einem dabei selbst überlassen, egal ob 5 oder 20 Minuten, jeder kann es in seinen Alltag integrieren.

Three Good Things Sie ist ein kleines Glücksritual für den Alltag. Es geht darum, jeden Abend drei Dinge zu notieren, die einem an diesem Tag glücklich gemacht haben. Ob es nun die heiße Tasse Kaffee nach einer verregneten Heimfahrt ist oder der freundliche Händedruck des Nachbarn oder einfach eine positive Begegnung. Wer sich abendlich auf positive Ereignisse fokussiert, der beugt auf lange Sicht Depressionen vor. Positive Gefühle helfen dabei, das eigene Verhalten zu regulieren und zufriedener zu werden mit dem was man hat.

