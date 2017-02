später lesen Karnevalsbesuch Prinzessin und Prinz bei der RP 2017-02-22T18:17+0100 2017-02-23T00:00+0100

Richtig jeck wurde es gestern Mittag in der Redaktion der Rheinischen Post in Wesel. Dann nämlich, als das Prinzenpaar - Ludger II. und Susanne I. - samt großem Gefolge dem Team in den Räumen am Großen Markt einen Besuch abstattete.

