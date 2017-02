Wesel: Probleme auf Wesels Straßen

Von fehlenden Straßenmarkierungen in Diersfordt und einem gefährlichen Kreisverkehr in Flüren berichten Leser der Redaktion. Die verantwortlichen Behörden versprechen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Von Klaus Nikolei

Die Bislicher Straße in Flüren und die Mühlenfeldstraße zwischen Bislich und Diersfordt liegen nur wenige Hundert Meter Luftlinie auseinander. Und mit beiden Straßen gibt es aktuell Probleme. Jedenfalls nach Überzeugung von Hans-Joachim Zeise und Ilse Kühnen, die sich beide in der Weseler Redaktion der Rheinischen Post gemeldet haben.

Ilse Kühnen beklagt, dass auf der Mühlenfeldstraße auf Diersfordter Gebiet die Markierungen auf der Fahrbahn fehlen. "Da gibt es zwar Schilder, die auf den fehlenden Mittelstreifen nach der Straßenausbesserung hinweisen, doch niemand weiß, wann die Linien endlich aufgebracht werden", sagt die Bislicherin. Beim Autofahren würde die Markierung schon sehr fehlen.

Da die Mühlenfeldstraße eine Landstraße (L 480) ist, fällt sie in den Verantwortlichkeitsbereich des Landesbetriebes Straßen NRW. Und die Behörde will jetzt auch alsbald reagieren, wie sie auf Anfrage mitteilte. "Die Markierungen werden aufgebracht, sobald das Wetter mitspielt. Erfahrungsgemäß sind die Firmen, die von uns beauftragt werden, so ab März im Einsatz", sagt Gregor Hüter. Er ist Sprecher der Straßen NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit Sitz in Mönchengladbach und damit zuständig auch für Wesel.

Für das Problem an der Bislicher Straße in Flüren ist Straßen NRW nicht verantwortlich, sondern die Stadt Wesel. Die müsste, sagt Leser Hans-Joachim Zeise, am Kreisverkehr Reeser Landstraße/Bislicher Straße eigentlich ein zusätzliches Verkehrsschild aufbauen, um eine - aus seiner Sicht - "Gefahrenstelle" zu entschärfen.

Das ungewöhnliche an dem Kreisverkehr ist nämlich, dass Radfahrer dort in beiden Richtungen fahren können. Entsprechende Pfeile auf dem Radweg weisen auf diese Besonderheit hin. Und Autofahrer, die vom Flürener Marktplatz Richtung Wasserwerk beziehungsweise Emmericher Straße unterwegs sind, werden mit einem speziellen Warnschild auf diese Situation hingewiesen. "Nur Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Emmericher Landstraße Richtung Rhein unterwegs sind, wissen davon nichts. Und das kann gefährlich werden", sagt Zeise. Er wisse von zwei Fällen, wo es beinahne zu Unfällen gekommen sei.

Im Rathaus ist Gerd Füting der Experte für den Straßenverkehr. Natürlich kennt er den Kreisverkehr in Flüren. Dass es dort zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrern und Autofahren kommt, ist ihm neu. "Ob dort eine Notwendigkeit besteht, ein Schild hinzustellen, das auf kreuzende Radfahrer hinweist, würde ich zunächst mit der Polizei besprechen", sagt Füting. Auf jeden Fall wolle er sich kümmern.

