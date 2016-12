Wesel: Rauchmelder montieren - jetzt wird's höchste Zeit

Ab 1. Januar müssen in allen Schlafzimmern Rauchwarnmelder installiert sein. Wesels Feuerwehrchef Thomas Verbeet zeigt, wie's geht. Von Klaus Nikolei

Die Weseler Feuerwehr geht davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Zahl der Einsätze deutlich steigen könnte. Denn weil ab 1. Januar jeder Eigenheimbesitzer und jeder Mieter gesetzlich verpflichtet ist, Schlafzimmer und Flure (die als Rettungswege dienen) mit einem Rauchwarnmelder auszustatten, wird es wahrscheinlich automatisch auch zu mehr falschen Alarmierungen kommen. "Da werden aufmerksame Nachbarn plötzlich Alarmtöne hören, die von einem defekten Rauchmeldegerät oder von einem vergessenen Radiowecker stammen", sagt Wesels Feuerwehrchef Thomas Verbeet.

Was nicht bedeuten soll, dass der Leiter der Feuerwache der Rauchmelder-Installationspflicht kritisch gegenübersteht. Im Gegenteil: "Zum einen wäre das ein Verstoß gegen die Bauordnung. Zum anderen sind diese Geräte wahre Lebensretter und können oft Schlimmeres verhindern. " So wie Anfang Dezember in Büderich, als die Abdeckung eines Aquariums Feuer fing und ein Rauchmelder die Besitzer alarmierte. Die Feuerwehr konnte die Bewohner, die sich ans Fenster in der obersten Etage retten konnten, mit Hilfe einer Leiter herunterholen. Und dann weist Verbeet noch darauf hin, dass bei einem Brand die Versicherung wahrscheinlich genau darauf achtet wird, ob ein Rauchwarnmelder installiert war oder nicht.

Was aber ist bei Kauf und Montage der Rauchwarnmelder zu beachten? Feuerwehrchef Verbeet erklärt es bei einem Termin in seinem Büro am Kurfürstenring. Übrigens: Die dortigen Schlafräume, in denen sich Einsatzkräfte im Schichtdienst ausruhen, verfügen erst seit der vergangenen Woche über Rauchwarnmelder. Wie kann das sein? Verbeet lacht kurz. "Das ist so wie mit den Schustern, die selbst die schlechtesten Schuhe tragen. Nun haben wir nachgerüstet."

Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Rauchwarnmelder befassen wollen, rät Verbeet zum Besuch der Webseite www.rauchmelder-lebensretter.de. Der Deutsche Feuerwehrverband oder die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes geben dort jede Menge Hinweise rund um das Thema und sagen auch, worauf man beim Kauf achten muss. Verbeet fasst zusammen: "Wichtig ist, dass nur Geräte nach der DIN EN 14064 gekauft werden. Außerdem müssen sie entweder das CE-, das Q- oder das VdS-Zeichen haben - oder alle Siegel gleichzeitig."

Weil er weiß, dass das Anbringen von Geräten mit Dübeln und Schrauben mühselig ist, rät er zum Kauf von Klebepads oder Magneten. Einfach in die Mitte von Schlafzimmer- beziehungsweise Flurdecken kleben, den Melder befestigen - fertig.

Verbeet hat bei der Stadt 20 Rauchmelder bestellt. Kosten pro Stück: unter 20 Euro. Sie alle sind mit einer Batterie versehen, die mindestens zehn Jahre hält. Zu diesen Modellen, die anschließend entsorgt werden, kann er nur raten. Denn normale Batterien halten nur ein bis zwei Jahre. Und wenn sie aufgebraucht sind, erklingt - fast immer nachts - dieses nervtötende Piepsen, das fast jeder kennt.

Wer nicht so sehr aufs Geld achten muss, der kann auch Firmen mit der Installation und Wartung von Geräten beauftragen, die miteinander vernetzt sind. "Für welche Lösung man sich letztlich entscheidet, bleibt jedem selbst überlassen", sagt Verbeet.

Eines ist ihm zum Ende des Gesprächs wichtig zu erwähnen: "Was oft vergessen wird ist, dass der Melder einen im Brandfall zwar weckt, man dann aber womöglich vor der Frage steht, was zu tun ist." Verbeet rät also dazu, genau zu überlegen, wohin man flüchten und auf die Feuerwehr warten könnte. Um Hilfe rufen zu können, sollte man unbedingt ein Mobiltelefon in Greifweite haben. "Es nützt nichts wenn sich das Schlafzimmer im Obergeschoss befindet und das Handy unten im Wohnzimmer liegt, wenn der Weg dorthin durch Qualm oder Feuer versperrt ist."

Quelle: RP