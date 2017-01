Wesel: Regional auf der Spur der Reformation

Zum Lutherjahr bietet Gästeführer Eduard Sachtje am 27. Mai eine Tagestour an. Er nimmt die Menschen mit auf eine Reise durch die Region, um in die lokale Geschichte der Reformation einzutauchen. Von Florian Langhoff

"Die Idee ist so gut, ich wünschte, sie wäre von mir", sagt Gästeführer Eduard Sachtje zu dem Einfall, zum Reformationsjubiläum in diesem Jahr eine Exkursion anzubieten, bei der es um die lokalen Auswirkungen der Reformation geht. Auf die Idee gekommen ist allerdings nicht der als Dinslakener Nachtwächter bekannte Gästeführer, sondern Sepp Aschenbach, evangelischer Pfarrer im Ruhestand. "Er ist durch die Kreisfahrt, die ich regelmäßig anbiete, auf mich aufmerksam geworden", erklärt Eduard Sachtje. Diese speziellen Bustouren führen durch den alten Landkreis Dinslaken.

Der regionale Aspekt spielt auch bei der Exkursion unter dem Titel "Die Reformation im Land Dinslaken" eine große Rolle. "Um etwas Interessantes zur Reformation geboten zu kommen, muss man nicht unbedingt nach Wittenberg fahren", sagt Eduard Sachtje. Er muss es wissen.

Schließlich hat er sich zur Vorbereitung seiner Exkursion durch einen stattlichen Stapel Fachliteratur gekämpft. "In Dinslaken kenne ich mich schon relativ gut aus, aber es gibt auch Gegenden in der Region, mit denen ich mich bisher noch nicht so intensiv beschäftigt habe", sagt Sachtje.

Auf lokaler Ebene sorgte vor allem das Herzogtum Kleve für spannende Entwicklungen im Bereich der Religiosität. "Nachdem der letzte Herzog, Johann Wilhelm, gestorben war, ging es hier richtig rund", sagt Eduard Sachtje in seinem bekannt humorigen Stil. Denn natürlich gab es schon zu dieser Zeit Adelige die nicht nur katholisch, sondern Reformierte oder eben Lutheraner waren.

Und meistens mussten die Untergebenen dem Vorbild ihrer Herrschaften folgen. "Auch der 80-jährige Krieg zwischen Spanien und den Niederlanden hat in der Region seine Spuren hinterlassen", berichtet Sachtje.

Die erste Station auf der Tour, die an der Reisebushaltestelle am Dinslakener Bahnhof startet, wird die evangelische Kirche in Voerde sein. "Eigentlich wollte ich in Götterswickerhamm starten, aber Voerde rückte im Rahmen der Recherche immer mehr in den Mittelpunkt." Hier ist vor allem die Geschichte der Familie von Syberg interessant. "Ein Mitglied der Familie soll Luther persönlich gekannt und zu seinen Schülern gehört haben", sagt Sachtje. So nahe kann man den Spuren des Reformators also auch auf lokaler Ebene kommen.

Weitere Stationen der Tour sind der Willibrordi-Dom in Wesel, Schermbeck und Gahlen und Hünxe. "Hier ist die Geschichte des Epitaphs in der Dorfkirche besonders interessant", erläutert Sachtje. Es ist der letzte Punkt in einem Konflikt zwischen den im 17. Jahrhundert protestantisch reformierten Grafen Hüchtenbruck auf der einen und den Hünxer Lutheranern auf der anderen Seite, der seinerzeit teilweise handgreiflich geführt wurde.

Weiter geht es nach Hiesfeld, wo sich Eduard Sachtje besonders gut auskennt. "Ich muss allerdings gestehen, dass ich bei diesem Thema auch noch viel Neues lerne und gelernt habe", erklärt der Gästeführer. Vor allem tauchen während seiner Recherche immer wieder neue Details auf, die eigentlich berichtenswert wären. Aber irgendwann muss auch eine Tagesexkursion zum Thema Reformation ein Ende haben. "Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in den Details verstricke", erklärt Sachtje.

Deswegen hat er sich für die Rundreise durch die Region auf den Spuren der Reformation auch zwei Kernpunkte vorgenommen. "Ich möchte zum einen herausstellen, dass die politische Lage in der damaligen Zeit für unsere Region sowohl Segen als auch Fluch war." Zudem will er sich näher mit den Konflikten zwischen den einzelnen Glaubensrichtungen und ihren Lösungen beschäftigen.

Da wäre zum Beispiel die Union zwischen Reformierten und Lutheranern. "Die wurde in Dinslaken 1817 beschlossen, in Hünxe gegen 1824 und in Voerde erst 1925", erklärt er. "Als Nachtwächter würde ich jetzt sagen: Man weiß nicht, ob es bis heute dazu gekommen ist."

Während der Tour durch die Reformationsgeschichte sind auch Pausen vorgesehen. Es gibt Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Beides ist im Fahrpreis von 39,90 Euro pro Person enthalten. Gebucht werden kann die historische Reformations-Fahrt über den Dinslakener Verein Sankt-Jakobus-Reisen.

Mehr Informationen gibt es entweder telefonisch (02064 97106), via E-Mail (postmaster@jakobus-reisen.de) und im Internet auf der Seite: www.jakobus-reisen.de

Quelle: RP