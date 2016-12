später lesen Wesel Sankt Nikolaus sucht noch junge Sternsinger und Begleiter Teilen

Twittern







"Die Sternsinger kommen!" heißt es vom 2. bis zum 8. Januar in der Pfarrei Sankt Nikolaus. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+17" bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen in ganz Wesel und sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt.