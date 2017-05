Hamminkeln: Sozialer Wohnungsbau in Brünen

Bei Bürgerversammlungen hat die Stadt über den Bau von drei Mehrfamilienhäuser an der Straße Mattenkamp sowie die Errichtung eines neuen Kindergartens in Ringenberg informiert. Befürchtete Widerstände gegen die Pläne blieben aus. Von Thomas Hesse

Mit zwei Bürgerversammlungen hat die Stadt Hamminkeln die nächsten Verfahrensschritte für Vorhaben in Brünen und Ringenberg getan. Es ging um sozialen Wohnungsbau am Mattenkamp in Brünen und den Neubau einer Kindertagesstätte auf einer Grünfläche mitten in Ringenberg. Kritik und Nachfragen hielten sich jeweils in Grenzen. Die Ergebnisse fließen in die politischen Beratungen im Fachausschuss ein, bevor Baurecht geschaffen werden kann. Frühestens Mitte 2018 kann jeweils der Bagger anrollen. Am 9. Mai geht es weiter mit der Entwicklung Brünens. Dann können sich Bürger zur Bebauung am Pollmannsweg mit knapp 30 Einheiten äußern. Hier soll Wohnraum für Familien entstehen - nach Jahren ohne entsprechende neue Baugebiete.

Bürgermeister Bernd Romanski, selbst Brüner, betonte mehrfach, dass am Mattenbusch keine Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Dies werde im Dorf kolportiert. Es gehe um zweistöckigen Mehrfamilienhausbau, für den Bedarf vorhanden sei. Allerdings steht das Projekt mit drei Wohneinheiten für 50 Bewohner auf einem städtischen Dreieck-Grundstück im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszustrom nach Hamminkeln. Die Stadt hatte sich 2015 mit schnellen Entscheidungen für den Bau von Unterkünften gewappnet, der prognostizierte weitere Asylantenandrang blieb aber aus. Am Mattenkamp sollte eine Sonderfläche für Flüchtlingsunterbringung genehmigt werden. Die Verwaltung wechselte zu einem allgemeinen Bebauungsplan - und bekam zu ihrer eigenen Überraschung die Genehmigung der Bezirksregierung für einen Lückenschluss im Wohngebiet. Am Ende werden am Mattenkamp wohl auch Flüchtlingsfamilien einziehen. Die Übergangswohnheime laufen 2019 aus. Der Großcontainer am Sportplatz Bergstraße wird bis Ende 2017 genutzt werden. Anwohner kritisierten in der Versammlung lediglich die Zufahrt zur Kreisstraße 26.

Mit Gegenwind hatten die Stadtplaner nach ihren Vorerfahrungen bei der Kita-Planung an der früheren Ringenberger Grundschule gerechnet. Dieser blieb aus. Anwohner bemängelten nur, dass sie keine Zufahrt mehr zu ihren Gärten hätten. Diese Botschaft sei angekommen, so der Verwaltungschef. Die eingeschossige Kita auf der bisher als Spielparadies frei nutzbaren Fläche wird dreizügig, weil in der alten Schule kein Platz für eine dritte Gruppe ist. Die Zufahrt erfolgt vom Wolfsdeich. Bleiben soll der begrenzende Grünzug mit Bäumen. Mitte 2018 soll Baustart sein. Was mit der dann frei werdenden alten Grundschule passiert ist unklar. Zwei Optionen gebe es, so Romanski - ohne sie aber zu nennen.

Quelle: RP