Die Polizei hat um kurz nach 16 Uhr die Weseler Rheinbrücke nach einem Verkehrsunfall komplett gesperrt. In dem am Unfall beteiligten Lieferwagen befand sich Flüssigsauerstoff.

Um etwa 16.30 Uhr wurde die Brücke wieder freigegeben. Die Feuerwehr hat den verunglückten Lieferwagen unter die Lupe genommen und festgestellt, dass der transportierte Flüssigsauerstoff wohl doch nicht gefährlich ist. Auf jeden Fall, so erklärte ein Polizeisprecher, habe man die Sperrung der Brücke in Richtung Büderich wieder aufgehoben. Nur in Fahrtrichtung Innenstadt bleibt die Fahrbahn wegen der Unfallaufnahme noch gesperrt. Bei dem Unglück wurde eine Person leicht verletzt.

(kwn)