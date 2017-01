Wesel: Bernd Pagojus löst Steffen Herden beim SV Bislich ab

Der SV Bislich hat einen neuen Trainer. Bernd Pagojus wird den Neuling in der Fußball-Bezirksliga übernehmen. Er löst Interimscoach Steffen Herden ab, der beim SVB in kurzer Zeit beachtliche Arbeit geleistet hat.

Die Mannschaft holte in den vier Begegnungen unter Herdens Regie zehn Punkte, verließ die Abstiegsplätze und verbesserte sich auf den zwölften Rang. "Die Arbeit mit dem Team hat mir viel Spaß gemacht. Doch ich habe immer gesagt, dass ich sofort aufhören werde, wenn der Verein jemand findet, der den Job machen will", sagte Steffen Herden. Er hatte im November die Nachfolge von Dennis Lindemann angetreten, der das Handtuch geworfen hatte. Bei der Stadtmeisterschaft, die am Samstag in der Rundsporthalle stattfindet, wird Herden den SV Bislich noch einmal coachen.

Bernd Pagojus wird die Mannschaft dann ab Freitag, 20. Januar, auf den Rest der Saison vorbereiten, in der es für den SV Bislich um den Klassenerhalt geht. Derzeit trennen den Neuling fünf Punkte von einem Abstiegsplatz. Pagojus war in der vergangenen Spielzeit Coach des Weseler SV in der Kreisliga B. Zuletzt trainierte er die A-Junioren des 1. FC Bocholt. Der Weseler, der früher die C-Junioren des PSV Wesel in der Niederrheinliga betreute, hat beim SV Bislich bis 2018 zugesagt. "Wir wollten eine Lösung, die über diese Saison hinausgeht", sagte Hans-Peter Faerber, Vorsitzender des SVB.

(josch)