Lokalsport: FG Wesel/Borken startet in die Oberliga-Saison

Jetzt gilt es für die Formations-Gemeinschaft (FG) TSG Balance Wesel/TSC Borken Rot-Weiß. Das Team, das im vergangenen Jahr den Sprung in die Latein-Oberliga geschafft hat, startet am Sonntag in Emsdetten in die neue Saison. Die Schützlinge der Trainer Imogen Flöder-Sicking und Christian Hemming haben sich intensiv vorbereitet. Schließlich hat sich die Formation eine Menge für die Saison mit fünf Turnieren vorgenommen.