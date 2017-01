Lokalsport: HSG Wesel beim Handball-Krimi im Glück

Oberligist gewinnt das Heimspiel gegen den TV Lobberich mit 31:30 und verbessert sich auf Platz vier. Der Mannschaft unterlaufen viele Fehler im Angriff und in der Abwehr. Doch sie macht den Sieg am Ende mit einem Kraftakt perfekt. Von Joachim Schwenk

Trainer Sven Esser schüttelte gut drei Minuten vor dem Abpfiff angesichts der vielen Fehler, die seiner Mannschaft bis dahin unterlaufen waren, fassungslos den Kopf. Mit 29:30 lag Handball-Oberligist HSG Wesel in diesem Moment in der Heimpartie gegen den TV Lobberich zurück. Doch der Gastgeber schaffte gestern vor knapp 100 Zuschauern in der Halle Nord mit einem Kraftakt noch die Wende, gewann mit 31:30 (15:14) und verbesserte sich in der Tabelle auf den vierten Platz. Fabian Gorris erzielte 23 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer. Als Torhüter Adrian Schnier 20 Sekunden später einen Wurf der Gäste parierte, war der hart erkämpfte Erfolg in einem Handball-Krimi perfekt.

Sven Esser brachte es wenig später auf den Punkt. "Das war nicht gut, aber erfolgreich. Das glücklichere Team hat gewonnen", sagte der Coach nach einer Partie, in der am Ende auch der personell besser besetzte Kader den Ausschlag gegeben hatte. Während die HSG Wesel aus dem Vollen schöpfen konnte, saß beim Gegner nur ein Feldspieler zum Wechseln auf der Bank. Das machte sich in den letzten Minuten bemerkbar, als sich beim TV Lobberich die Fehler häuften, weil die Kräfte schwanden. Die HSG schlug daraus im Endspurt Kapital und feierte noch den siebten Sieg der Saison, den auch Fabian Gorris als "mega glücklich" bezeichnete.

FOTO: Gerd Hermann

FOTO: Gerd Hermann

Die HSG Wesel stand sich lange selbst im Weg. Die Defensivarbeit war im Gegensatz zu vielen Partien zuvor nicht der große Trumpf des Neulings. Esser: "30 Gegentreffer sind eher untypisch für uns." Torhüter Adrian Schnier wehrte vor der Pause zwar noch ein Dutzend Würfe ab, zeigte nach dem Wechsel allerdings auch Schwächen, weshalb er sich auswechseln ließ. Als er kurze Zeit später zurück ins Tor musste, weil sich Ersatzmann Marius Hünting am Knie verletzt hatte, avancierte der Stammkeeper aber wieder zum gewohnt sicheren Rückhalt und hatte seinen Anteil am Erfolg.

In der Offensive hatte der Gastgeber große Probleme damit, dass der TV Lobberich im Gegensatz zu seinem 27:25-Erfolg im Pokalspiel gegen die HSG in der Deckung offensiv mit zwei vorgezogenen Akteuren agierte. Der Weseler Rückraumspieler Björn Fehlemann wurde so in der ersten Hälfte komplett aus dem Spiel genommen und saß nach der Pause nur noch auf der Bank. "Es hat mich schon überrascht, dass wir im Angriff einige Schwierigkeiten hatte. Denn eigentlich haben wir genug Lösungen gegen eine offensive Deckung. Doch wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen", sagte der Weseler Coach.

Die HSG agierte oft zu hektisch, leistete sich viele technische Patzer und Fehlwürfe. Deshalb gelang es ihr in der zweiten Hälfte nicht, sich entscheidend abzusetzen, obwohl sie die Gelegenheit dazu mehrfach bei einer Zwei-Tore-Führung hatte. Der Gast wiederum nutzte es nicht aus, dass dem Weseler Cedric Schnier in der Schlussphase, als die Partie auf des Messers Schneide stand, unnötige Ballverluste unterliefen. "Es war ein Spiel, in dem wir gute und schlechte Phasen hatten. Doch das interessiert in einigen Tagen nicht mehr. Die Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Besser konnten wir nicht ins Jahr starten", sagte Esser.

HSG Wesel: A. Schnier, Hünting - Heffels, Walla (4), Fehlemann, Müngersdorf (6), Gorris (8/1), Da. Weber (3), Möhle (1), Rühl, Steffens (4), Do. Weber, C. Schnier, Weghaus (5).

Quelle: RP