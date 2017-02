später lesen Fußball-Benefizturnier Schule am Ring freut sich über 750 Euro Teilen

WESEL (RP) Das Fußball-Benefizturnier brachte der Schule am Ring einen Erlös von rund 750 Euro. Damit finanziert die Einrichtung ihre sportlichen Aktivitäten. Das Team "Haus am Kerschenkamp", betreutes Wohnen in Hamminkeln, wiederholte seinen Vorjahressieg. Auf den Plätzen landeten BSS Dinslaken, die "Initiative Integratives Leben" aus Sonsbeck, die Werkstatt für behinderte Menschen Wesel, das Kinderheim Wesel I und II, die Waldschule Hünxe, die Janusz-Korczak-Schule aus Voerde und die Lebenshilfe Bocholt.