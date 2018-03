Ein Ehemann soll in einer Wohnung in Wesel am Samstagabend, 4. März 2018, seine Frau getötet und sich danach selbst schwer verletzt haben. Nun ermittelt eine Mordkommission.

