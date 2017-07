später lesen Weseler Geschäft Geld aus Tüten FOTO: Degler FOTO: Degler 2017-07-04T19:32+0200 2017-07-05T00:00+0200

WESEL (RP) Seit einiger Zeit gibt es die Initiative des Weseler Einzelhandels, für Plastiktüten Geld zu nehmen. Dieser Aktion hat sich nun auch das Geschäft Barrique in Wesel angeschlossen. "Früher haben wir die Einkaufstüten aus Plastik verschenkt", so Wolfdietrich Degler, Inhaber von Barrique Wesel, "jetzt bitten wir die Kunden um 30 Cent pro Plastiktüte, spenden dann aber einmal im Jahr den Gesamtbetrag an die Weseler Tafel". Horst-Dieter Maiß, Vorsitzender der Weseler Tafel e.