Reformationsjubiläum Kirchenkabarettist heute in Wesel

Prominenz im Lutherjahr in Wesel: Kirchenkabarettist Ingmar Maybach, kommt zum Reformationsjubiläum am heutigen Freitag um 19 Uhr ins Lutherhaus, Korbmacherstraße 14. Mit seinem aktuellen Kabarettprogramm übt er den bewährten humoristischen Brückenschlag zwischen Politik und Religion. Maybach ist seit 1999 als politischer Kabarettist auf den Kleinkunstbühnen de Republik unterwegs und stand bereits mit Arnulf Rating, Urban Priol, Bodo Wartke und Kurt Krömer auf der Bühne. Durch den Kontakt zum Babenhäuser Pfarrerkabarett während des Vikariates erfolgte 2006 der Wechsel in das Genre des Kirchenkabaretts. Der Eintritt zu der Veranstaltung beträgt 20 Euro Vorverkauf in der Buchhandlung Korn (Fußgängerzone Wesel) und im Gemeindeamt (Lutherhaus), Telefon 0281 156145.