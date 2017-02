Hamminkeln: Stipendium für angehende Popmusiker

Marco Launerts Rockschule geht neue Wege und will jungen Talenten die ersten Schritte ins Musikbusiness erleichtern. Gefördert werden Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren.

Marco Launerts Rockschule sorgt sich um die richtigen Töne der Zukunft. Seit ihrer Gründung im Jahre 1998 kümmert sich die private Einrichtung mit der besonderen musikalischen Ausrichtung, die heute über Standorte in Bocholt, Hamminkeln und Wesel verfügt, um junge Talente und ermöglicht ihnen die erste Schritte ins Musikbusiness.

"Sofern sie die Musik gerne in ihren Lebensmittelpunkt rücken möchten", fügt Launert hinzu. Und: "Nun gründen wir eine neue Form der Förderung von Talenten zwischen zehn und 18 Jahren. Ab April gibt es das Stipendium für Popmusik."

Das funktioniert nicht als Soloauftritt des Rockschulleiters. Er führt seit 2015 Fördermaßnahmen mit den Institutionen Bundesverband Popularmusik, LAG Musik sowie BAG Musik-Nord durch. Launert verweist dabei auf gute Erfolge. "Jüngstes Beispiel ist die zehnjährige Sarah Hübers, die in der aktuellen SAT.1-Show ,The Voice Kids' zu sehen war. In der Jury sitzen die deutschen Musikstars Mark Forster, Sasha sowie Nena und ihre Tochter Larissa. Im Sommer darf Sarah nun ein Konzert von Nena eröffnen", berichtet der Rockkenner mit gewissem Stolz.

Mit der Einrichtung des Stipendiums geht er den begonnenen Förderungsweg weiter. Die Talente werden zunächst gesichtet, erhalten im Anschluss daran eine professionelle Rückmeldung und schließlich eine Beratung zu ihrem möglichen weiteren Werdegang. Fünf Talente werden ausgewählt, mit denen intensiv im Rahmen von Workshops und Exkursen zu musikaffinen Institutionen wie Studios, Labels, Musikverlagen, PA- und Backline-Verleihern und weiteren Organisationen durchgeführt werden. Ebenso stehen Einzelförderung, Harmonielehre und Business-Themen auf dem Programm.

Marco Launert erklärt: "Ich möchte betonen, dass es sich nicht um Wettbewerb handelt, denn Musik ist nicht vergleichbar. Vielmehr geht es um die Frage, ob es im Einzelfall ratsam ist, die Musik mehr in den Lebens- und eventuell sogar in den Berufsmittelpunkt zu stellen."

Musiktalente zwischen zehn und 18 Jahren wenden sich direkt an die Rockschule Bocholt (Telefonnummer 02871 2422270) oder senden eine E-Mail an die Adresse info@rockschule.de , um sich für die Talentförderung / das Stipendium zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2017.

(thh)