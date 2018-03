später lesen Polizei sucht Zeugen Täter sprengen Briefkasten an Asylunterkunft in Alpen 2018-03-03T10:55+0100 2018-03-03T10:57+0100

An einer Asylbewerberunterkunft in Alpen haben Unbekannte am Freitagabend einen Metallbriefkasten gesprengt. Die Polizei sucht nun Zeugen.