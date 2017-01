Wesel: Tilapia-Projekt dank Studenten erfolgreich

Eine Idee von Studenten der Universität Aachen ermöglicht es nun auch Menschen, die in Afrika nicht direkt am Wasser leben, die Fischzucht. Unterstützt haben die jungen Leute damit ein Vorhaben des Tilapia-Förderkreises Niederrhein.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickt der Förderkreis Tilapia Niederrhein zurück. Der Verein unter dem Vorsitz der Weselerin Mary Kocks-Lux engagiert sich für Selbsthilfeprojekte zur Verbesserung der Ernährungssituation, vornehmlich in Afrika. Unterstützt wird der Bau von Fischteichen, was den Vereinsnamen erklärt - Tilapia ist ein Speisefisch aus der Familie der Barsche. Mit Studenten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, die sich im gemeinnützigen Fördernetzwerk Enactus engagieren, entstand 2016 eine neue Kooperation.

Wie Tilapia-Geschäftsführerin Johanna Eckert berichtet, haben die Studenten eine Möglichkeit entwickelt, unabhängig von fließendem Wasser Fische in großen Containern zu züchten. Die Frischwasserzufuhr werde durch eine solarbetriebene Umwälzpumpe erzeugt. Damit werde auch Menschen, die nicht direkt am Wasser leben, die Fischzucht ermöglicht. Eckert: "Die jungen Leute haben uns von ihrer Entwicklung überzeugt. Daraufhin haben wir den Manager von ANA, einem Schulungsprojekt für Frauen, sowie den Vertreter des Kinderkrankenhauses, Moses Aisa, kontaktiert. Bereits im April konnten zwei Gruppen von je vier Studenten nach Bukedia in Uganda fliegen, um die beiden Projekte zu beginnen."

Tilapia hat den Kauf der Container, Motoren und Fische unterstützt, sowie die Unterbringung der Studenten in Bukedia, das im Sahel-Gebiet liegt, organisiert. Mittlerweile läuft die Aufzucht der Fische. Das Studentenprojekt überzeugte: Die Aachener belegten beim deutschlandweiten Enactus-Wettbewerb den ersten Platz und konnten sich bei der weltweiten Entscheidung den dritten Platz sichern.

Zwei weitere Projekte, die vom Förderkreis unterstützt werden, machen Fortschritte. Zum einen das Projekt Bumba im Kongo, an dem der Förderkreis sich seit gut zwei Jahren mit insgesamt 9000 Euro beteiligt hat und das künftig 14 Teiche umfassen soll. Acht Teiche sind fertig, sechs wurden bereits zum ersten Mal abgefischt. Zum anderen liegt für eine Zusammenarbeit mit der Caritas Kasanaensis in Luweero (Uganda) mittlerweile ein Vertrag vor. Dieser soll garantieren, dass mit Bundesmitteln in einem landwirtschaftlichen Entwicklungsprojekt im Nakaseke-Distrikt eine Tilapiazucht als Demonstrationsobjekt unterstützt wird.

Die Hilfe des Förderkreises ist weiterhin gefragt: Nachdem Anfang 2016 in der Nähe des ugandischen Masaka mehrere Projekte, die in Zusammenarbeit mit OPAM (Hilfswerk zur Förderung der Alphabetisierung in der Welt) und der Caritas Maddo realisiert wurden, ihre ersten Fischernten zu verzeichnen hatten, kam erneut eine Unterstützungs-Anfrage für sieben neu zu errichtende Teiche. Darüber hinaus bat auch Father Edward, der in der Pfarrei Maria Frieden in Dingden als Urlaubsvertretung tätig war, den Förderkreis um Unterstützung für weitere Teiche innerhalb des Nayofa-Projekts in Kammengo, um auch dort Fischzuchten aufzubauen.

