Unbekannter wirft mit Böllern und greift Voerder an

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ein 23-jähriger Voerder ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem unbekannten Mann angegriffen worden. Gegen 3.10 Uhr warf der bislang unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper auf ein Fahrzeug an der Wilhelm-Leuschner-Straße, in dem der Voerder als Beifahrer saß. Daraufhin stieg er aus dem Auto und stellte den Werfer, der von einer ebenfalls noch unbekannten Frau begleitet wurde, zur Rede.

Der Unbekannte griff den Voerder daraufhin an und schlug auf ihn ein. Auch als sich der Angegriffene wieder zurück ins Auto flüchtete, ließ der Unbekannte nicht von ihm ab. Er riss die Fahrzeugtür auf und stieß dem 23-Jährigen mehrfach mit dem Knie gegen den Kopf. Erst danach ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete zusammen mit seiner Begleiterin in Richtung Konrad-Duden-Straße.

Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hat dunkle Haare und einen dunklen Teint. Aufgrund seiner Kleidung und seines Erscheinungsbildes könnte er der Punk-Szene angehören: Er trug eine schwarze Strickmütze mit Totenkopfmotiv sowie eine schwarze Jacke. Seine Begleiterin ist etwa 35 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Sie hat rosa gefärbte, zum Pferdeschwanz gebundene Haare und war mit einem weißen Rollkragenpullover und einem grünen Mantel bekleidet.

Hinweise nimmt die Kreispolizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070 entgegen.

Quelle: RP