später lesen Wesel Veränderte Öffnungszeiten zu Karneval 2017-02-22T18:57+0100 2017-02-23T00:00+0100

Heute sind die Dienststellen der Stadtverwaltung und des ASG (mit Ausnahme des Wertstoffhofs) wegen Altweiber ab 11 Uhr geschlossen. Ebenfalls geschlossen sind die Dienststellen am Rosenmontag. Alle Dienststellen von Stadtverwaltung und ASG sind am Dienstag, 28. Februar, geöffnet. Die Müllabfuhr findet an den Karnevalstagen planmäßig statt. Die Stadtinformation bleibt heute und Rosenmontag geschlossen. Die Stadtwerke Wesel teilen mit, dass heute die Hauptverwaltung an der Emmericher Straße sowie das Kunden-Center in der Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe ab 10.