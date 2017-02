Wesel: Verkehrsprobleme in der City: WfW schlägt Lösung vor

Anwohner der Pastor- Janssen-Straße am Marien-Hospital haben der Fraktion Wir für Wesel (WfW) mitgeteilt, dass die meisten Autofahrer die Verkehrsführung von der Pastor-Janssen-Straße in die Magermannstraße ignorieren würden.

In einem Brief an die Bürgermeisterin heißt es: "Von der Pastor-Janssen-Straße ist die Verkehrsführung ausschließlich rechtsabbiegend. Durch die Verkehrsinsel ist den Verkehrsteilnehmern allerdings möglich, ohne Behinderungen auch links abzubiegen." Da die verkehrswidrige Linksabbiegung in der gelebten Praxis ohne Probleme möglich ist, schlägt die WfW vor, den Verkehr in beide Verkehrsrichtungen freizugeben. Im Fachausschuss soll demnächst über den Antrag diskutiert werden.

Quelle: RP