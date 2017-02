Wesel: Verwaltung und Stadtrat trauern um Josefa Bittner

"Große Trauer" hat nach Angaben der Stadt Wesel bei Verwaltung und Rat die Nachricht vom Tod der ehemaligen CDU-Ratsfrau und stellvertretenden Bürgermeisterin Josefa Bittner ausgelöst. Die Büdericherin war am Mittwoch im Alter von 78 Jahren gestorben.

Josefa Bittner gehörte dem Weseler Rat von Oktober 1994 bis Oktober 2009 an. In dieser Zeit engagierte sie sich unter anderem im Jugendhilfeausschuss, im Schul- und im Kulturausschuss sowie anderen Gremien. Der gelernten Erzieherin lag vor allem das Wohl von Kindern und Jugendlichen am Herzen. Für viele Büdericher, deren Kindergärtnerin sie in der Tagesstätte St. Marien war, blieb sie zeitlebens "Tante Josefa".

Von 1999 bis 2004 war Josefa Bittner dritte stellvertretende Bürgermeisterin, von 2004 bis 2009 erste stellvertretende Bürgermeisterin. Durch ihre zugewandte, menschliche Art und ihre Herzlichkeit war sie äußerst beliebt.

Neben ihrer politischen Arbeit engagierte sich Josefa Bittner unter anderem im Pfarrgemeinderat und für die Sternsinger. Anfang 2015 erhielt sie für ihr vielfältiges Engagement den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Quelle: RP