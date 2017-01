später lesen Vogelgrippe-Verdacht bestätigt 21.000 Puten werden in Rees und Hamminkeln gekeult FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

In einem Putenbetrieb in Hamminkeln im Kreis Wesel ist am Mittwoch die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Tausende Tiere müssen jetzt getötet werden. Auch in einem weiteren Stall in Rees im Kreis Kleve werden tausende Puten sicherheitshalber gekeult. Von Markus Balser und Antje Seemann