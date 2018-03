später lesen Wesel Vor 40 Jahren: Vor der Post wurde geparkt FOTO: Malz Ekkehart FOTO: Malz Ekkehart 2018-03-23T15:36+0100 2018-03-24T00:00+0100

40 Jahre lang hat Ekkehart Malz (66) für unsere Weseler Lokalausgabe der Rheinischen Post Bilder gemacht. Was unter, neben und über seinen Fotos stand, hatte er nie in der Hand. Das war der Job der schreibenden Zeitungsredakteure. In einer Serie wollen wir Ekki, wie der Fotograf bei uns nur gerufen wird, erzählen lassen.