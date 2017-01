später lesen Kreis Wesel Wahlhelfer für die Landtagswahl gesucht Teilen

Zum wiederholten Mal hilft die Initiative Mehr Demokratie Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bei der Suche nach Wahlhelfern. Ab sofort können sich Interessierte über die Internetseite des Vereins als Helfer bei der Landtagswahl am 14. Mai bewerben. Mehr Demokratie leitet die Bewerbungen dann an die Heimatkommunen der Interessenten weiter.