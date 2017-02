Schermbeck: Weiter warten auf Radweg an der L 104

RP-Leser Antonius Jansen ist auf den Landesbetrieb Straßen NRW mit Sitz in Mönchengladbach nicht gut zu sprechen. Denn seit Jahren geht es mit dem geplanten Radweg zwischen Gahlen und Bottrop-Kirchhellen nicht vorwärts. Von Klaus Nikolei

Seinen 70. Geburtstag hat Antonius Jansen, der im südlichsten Zipfel von Schermbeck an der Grenze zu Kirchhellen lebt, noch in guter Erinnerung. Denn damals, vor etwas mehr als drei Jahren, rief ihn Bottrops Bürgermeister Bernd Tischler an, um ihm die freudige Nachricht zu überbringen, dass auch das Ruhrparlament den Radweg zwischen Kirchhellen und Gahlen bei der Mittelzuweisung mit Priorität 1 versehen hat. Für den ehemaligen Vorstand der Volksbank in Schermbeck hieß das: "Das Geld ist jetzt da." Damals gingen Jansen und alle anderen Befürworter der Radwegeverbindung zwischen Westfalen und dem Rheinland davon aus, dass der Lückenschluss irgendwann im Jahr 2015 vollzogen sein würde. Ein Fehleinschätzung, wie sich mittlerweile gezeigt hat. Denn noch immer ist nichts konkretes passiert.

"Es ist unglaublich, dass sich der Landesbetrieb Straßen NRW in Mönchengladbach, der für uns in Gahlen zuständig ist, nicht rührt", sagt Jansen, der sich mit dem Problem an die RP gewandt hat. Sein Ärger ist auch deshalb so groß, weil man auf Bottroper Seite schon viel weiter ist. Denn für die Stadt in Westfalen ist Straßen NRW in Bochum zuständig. Dort, so weiß Jansen, habe man den Auftrag, den Radweg bis zur Gemeindegrenze zu bauen, an die Stadt Bottrop vergeben. "Nur bei uns im Rheinland tut sich nichts, weil, wie es heißt, angeblich der Ausbau von Bundesstraßen und Autobahnen Priorität hat. Aber Genaues wissen wir alle nicht, weil Straßen NRW in Gladbach unsere Fragen nicht beantwortet", beklagt Jansen beim Ortstermin zwischen Gahlen und Besten. An der Kreuzung L 104/Bruchweg endet der Anfang der 90er Jahre im Zusammenhang mit dem Bau der Umgehungsstraße errichtete Radweg in Richtung Besten. "Die bisherige Planung sah vor, dass hier eine Querungshilfe gebaut wird und der Radweg auf der anderen Seite, entlang der großen Windräder, bis zur Grenze mit Kirchhellen fortgeführt wird", so Jansen. Die meisten Besitzer der für den Bau nötigen Grundstücke hätten bereits ihre Zustimmung zum Verkauf signalisiert, sagt der 73-Jährige.

Mittlerweile gibt es aber noch einen anderen Vorschlag, wie das Radwege-Projekt schneller und günstiger realisiert werden könnte. Jansen steuert seinen Wagen nach Besten, wendet im Ort und hält an der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Gahlen. "Vorausgesetzt, der neue Radweg würde von der Grenze zu Kirchhellen bis hierhin schon mal gebaut, dann bräuchten wir nur noch eine Querungshilfe, so dass Radfahrer über einen noch auszubauenden kleinen Wirtschaftsweg auf die Göhlze-Route kommen und so in Richtung Gahlen fahren könnten." Die Göhlze-Route ist eine asphaltierte, mit blauen Pfeilen ausgeschilderte Radstrecke, die an schmucken Einfamilienhäusern und einigen Bauernhöfen direkt zum Gahlener Ehrenmal führt. Dieser Vorschlag, sagt Antonius Jansen, sei dem Landesbetrieb Straßen in Mönchengladbach durchaus bekannt. "Nur redet da ja niemand mit uns."

Die RP hat nachgehakt bei Straßen NRW-Sprecher Gregor Hürter in Mönchengladbach, der nur zu gerne eine positive Antwort verkündet hätte. Doch die Realität sieht anders aus. "Bevor der Radweg gebaut werden kann, muss zunächst eine Gewässerverlegung durchgeführt und mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden." Und dann gebe es das Problem, dass noch nicht alle Grundstückseigentümer ihr Okay zum Verkauf gegeben hätten. "Wenn wir die Sache mit dem Grunderwerb allerdings schnell hinbekommen sollten, dürfte es aber mindestens noch bis 2018 dauern, bevor die Bauarbeiten starten können", so Hürter. Aussagen, die bei Antonius Jansen alles andere als Freude auslösen dürften.

