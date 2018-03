Seit über zwei Wochen wird eine 35 Jahre alte Frau aus Wesel vermisst. Familie und Freunde konnten sie nicht erreichen und schalteten die Polizei ein. Die bittet um Hinweise.

Die Frau mit dem Namen Olesja Fuchs war mit einem silberfarbenen Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen WES-OF 82 unterwegs. Bislang hat die Polizei keine Hinweise darauf, wo sie sich aufhalten könnte.

Deshalb fragt die Kripo: Wer hat die Frau in den letzten Wochen gesehen, speziell am Tag ihres Verschwindens am 2. März? Wer hat möglicherweise Kontakt zu ihr? Wer kann Angaben zum Auto der Frau machen?

Fuchs ist etwa 1,67 Meter groß, sehr schlank und hat braune Augen. Sie trug zuletzt schulterlange, rot-braun gefärbte Haare.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

