Wesel: "Wesel erleben": Gourmetfest fällt aus

Weil sich nicht genügend Teilnehmer gefunden haben, hat die Werbegemeinschaft die Genuss-Veranstaltung vom 26. bis 28. Mai am Berliner Tor abgesagt. Am verkaufsoffenen Sonntag finden aber Autoparade und Feines vom Land statt. Von Klaus Nikolei

Die Entscheidung hat sich der Vorstand der Weseler Werbegemeinschaft nicht leicht gemacht. Aber am Ende gab es keine andere Möglichkeit. "Ja, in diesem Jahr wird das Gourmetfest im Rahmen von ,Wesel erleben' ausnahmsweise nicht stattfinden. Das hat der Vereinsvorstand jetzt einstimmig beschlossen", erklärte Werbegemeinschaftsvorsitzender Wolfdietrich Degler gestern.

Allerdings wird die beliebte Veranstaltung, die 2005 aus der Taufe gehoben wurde, am letzten Mai-Wochenende nicht komplett abgeblasen. Denn am verkaufsoffenen Sonntag, 28. Mai, findet - wie gewohnt - die Autoparade in der Fußgängerzone statt. Auch die regionalen Anbieter des Genussmarktes "Feines vom Land" werden wieder auf dem Großen Markt ihre Stände aufbauen und zum Probieren, Kaufen und Schlemmen einladen. "Und natürlich wird es am 28. Mai auch sonst noch mehrere Möglichkeiten geben, in der Stadt seinen Hunger zu stillen", verspricht Degler. Beispielsweise könnte es sein, dass der eine oder andere Teilnehmer des Streetfood-Festivals (13. und 14. Mai am Berliner Tor) zwei Wochen später erneut in Wesel Station macht.

Dass das Gourmetfest, das eigentliche Herzstück von "Wesel erleben", abgesagt worden ist, hat vor allem einen Grund: "Den Gastronomiebetrieben fehlt es einfach an Personal, um die Doppelbelastung Restaurantbetrieb und Gourmetfest an drei Tagen stemmen zu können", sagt Degler, der als ehemaliger Hoteldirektor die Probleme der Branche nur zu gut kennt. Ihm ist wichtig zu betonen, dass es sich nicht um ein spezielles Weseler Problem handelt, sondern beispielsweise die Organisatoren des Schermbecker Gourmetfestes ähnliche Schwierigkeiten haben (siehe Infobox).

Die lokalen Wirte, die bereits ihre Teilnahme zugesagt hatten, werden nach Auskunft von Degler im nächsten Jahr mit von der Partie sein. Das Personalproblem dürfte zwar auch dann noch dasselbe sein. Doch dank der längeren Vorlaufzeit geht man bei der Werbegemeinschaft davon aus, dass am Ende zwischen sieben und neun Teilnehmer für eine attraktive Veranstaltung sorgen werden. Zudem wird an dem Konzept gefeilt, so dass es womöglich Veränderungen und Anpassungen geben wird. Degler: "Wenn wir nur mit drei oder vier Gastronomen etwas aufgezogen hätten, hätte es ausgesehen wie gewollt und nicht gekonnt. Da machen wir doch lieber eine Pause und lassen alles andere, wie es war."

Übrigens: Den Musikgruppen, die am Freitag und Samstag hätten für Stimmung sorgen sollen, will man Ausweichtermine anbieten. Und die für den Sonntag gebuchte Band wird statt am Berliner Tor einfach irgendwo in der Innenstadt auftreten.

Quelle: RP