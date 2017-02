Wesel: Weseler Gymnasiasten im Düsseldorfer Landtag

Hellauf begeistert war Marie-Luise Fasse von ihren Besuchern. 40 junge Damen und Herren des Konrad-Duden-Gymnasiums (KDG) Wesel besuchten in Begleitung ihrer Lehrer die CDU-Abgeordnete aus Rheinberg im Düsseldorfer Landtag.

Auf der Besuchertribüne verfolgten die Gäste live die Plenarsitzung mit, bevor sie mit Fasse rund eine Stunde vor allem über die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen diskutierten. Die Schülergruppe, die im kommenden Jahr ihr Abitur macht, erzählte vom G 8-Alltag und stellte Fragen zu allen politischen Bereichen. "Es war eine lebhafte Diskussion", so Fasse, die sich sehr darüber freute, dass die Teilnehmer so interessiert, vor allem aber gut informiert waren.

Quelle: RP