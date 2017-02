Hamminkeln: Wieder Farbe und Frische im Rathaus

Nach einjähriger Pause gibt es wieder eine Kunstausstellung im Hamminkelner Verwaltungssitz. "Phantasie, Spielart der Gedanken" heißt die Schau des Weseler Künstlers Ingo Peters. Von Thomas Hesse

Ein Jahr lang lag der Kunstbetrieb im Hamminkelner Rathaus brach. Die Innenrenovierung und Umbauten mit Lärm und Dreck machten Ausstellungsaktivitäten unmöglich. Das Ergebnis ist gelungen und optisch dezent.

Deshalb tut es gut, dass jetzt Frische und Farbe der künstlerischen Art ins Foyer einziehen. Denn Ingo Peters mag kraftvolle, fast explodierende Farbtöne. Er taucht den Eingangsbereich des Rathauses in ein abstraktes, expressives Festival der Farben ein. "Phantasie, Spielart der Gedanken" hat der Künstler die Schau passenderweise überschrieben. Die Ausstellung mit 50 Werken ist ab sofort und bis zum 30. März zu sehen.

Ingo Peters lebt in Wesel, hat sein großzügiges Atelier aber am Weißenstein auf Hamminkelner Gebiet. "Hier kann ich mich austoben und ausbreiten. Hier kann ich experimentieren und in meine Bilderwelt eintauchen", sagt der 71-Jährige. Seit 1990 malt der Autodidakt, der sich in Workshops kreativ weitergebildet hat. Anfangs war es das Ventil, dass er als vielbeschäftiger Personal- und Geschäftsleiter in verschiedenen Großbäckerein benötigte. Heute ist es die reine kreative Freude, die er ausstrahlt. Seine Bilder, alles Acrylmalerei, beschäftigen sich mit Menschen, mit Begegnungen, aber auch mit zwiespältigen Erfahrungen.

In einem Bild ruht ein verfremdetes Gesicht im Mittelpunkt. Die scheinbare Harmonie ist aufgebrochen durch links und rechts außenliegende Augen. Im kräftigen Pinselstrich tritt der erlebte Zwiespalt hervor.

Oder das Thema "Nine Eleven" (der Tag der Anschläge auf das New Yorker World Trade Center), ein Großformat, das Ingo Peteres sein Schlüsselwerk nennt. In kraftvollen, fast hektischen Strichen und schreienden Farben ist die Welt hier aus den Fugen geraten. Hier muss Ingo Peters auch gegenständlich werden.

Überhaupt, die Farbigkeit: Der 71-Jährige, der viele Eindrücke aus Auslandsaufenthalten in Sao Paulo und Haifa verinnerlicht hat, trägt farblich stark auf. Manchmal geht es regelrecht bunt zu in einer fast exotisch beeinflussten, überwiegend abstrakten Farbwelt.

Rita Nehling-Krüger vom Kulturbereich der Stadt ist froh, dass die kunstlose Zeit am öffentlichen Ort vorbei ist. "Wir werden wieder regelmäßig Ausstellungen machen und freuen uns über diesen Neuanfang", sagt sie. Die gezeigten Bilder sind auch käuflich zu erwerben.

Quelle: RP