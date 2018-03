Wesel: Wolf jetzt auch im Hünxe Wald gesichtet

Wieder ist am Niederrhein ein Wolf gesehen worden: Wie das Landesumweltamt mitgeteilt hat, gibt es eine neue bestätigte Wolfssichtung im Hünxer Wald.

In Hünxe wurde ein Wolf am 24. Februar gesehen und fotografiert, zwei Tage später in der Walsumer Rheinaue in Duisburg. Ob dies das Tier ist, das am 19. Februar in Bislich und Haffen unterwegs war, ist unklar. Angaben zur Herkunft des in Hünxe gesichteten Tieres, zu Alter und Geschlecht könnten nicht gemacht werden - das Amt geht aber davon aus, dass es sich mindestens bei den Sichtungen in Hünxe und Duisburg um ein identisches Tier handelt.

Wölfe können bis zu 40 Kilometer täglich laufen. "Die Einschätzung, dass die Bilder jeweils einen Wolf zeigen, wurde von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf bestätigt", teilte die Landesbehörde mit. Die Wolfberater hätten die Beobachtungsstandorte bestätigt.

(sep)