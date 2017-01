Hiobsbotschaften gab es genug. Ab sofort ist Optimismus angesagt - zumindest bei unserem Jahresausblick mit Augenzwinkern. Es wäre doch zu schön, wenn die ein oder andere Fantasie-Schlagzeile Realität werden könnte.

Unsere Bürgermeister haben klare Vorstellungen von dem, was sie in diesem Jahr gern in der Zeitung lesen würden. Hier sind die Schlagzeilen von Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski.

Quelle: RP