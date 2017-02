Hamminkeln: Zukunft der Grundschulen ist gesichert

Die Zahl der i-Dötzchen steigt und soll stabil bleiben. Der Neubau Mehrhoog gefährdet aber den Standort Wertherbruch. Von Thomas Hesse

Die Hamminkelner Grundschulen wachsen wieder. Dem Schulausschuss, der am Mittwoch, 8. Februar, um 16 Uhr im Rathaus tagt, werden die Zahlen für die Eingangsklassen an den vier Grundschulen Brünen, Mehrhoog (mit der Filiale Wertherbruch), Hamminkeln-Ringenberg und Dingden vorliegen. Die Standorte dürften gesichert sein, denn im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 wird es rund zehn Prozent mehr Erstklässler geben.

Wurden im vergangenen Jahr 227 Kinder eingeschult, werden es in diesem Jahr 247 i-Dötzchen sein. Das ergibt laut Verwaltung insgesamt elf Eingangsklassen. In dieser Entwicklung dürfte sich auch die Zuwanderung - oft Familien - niedergeschlagen haben. Die Schulanmeldungen erfolgten Ende 2016. Eine Frage mit Zündstoff bleibt allerdings offen: Der kürzlich vorgestellte Plan für einen Neubau in Mehrhoog könnte sich mittelfristig auf den Teilstandort Wertherbruch auswirken.

Mit 74 neuen Kindern ist die Ludgerischule Dingden die Nummer eins. Hier sind drei Eingangsklassen zu erwarten. Hohe Anmeldezahlen haben auch die Gemeinschaftsgrundschulen Hamminkeln/Ringenberg und Mehrhoog/Wertherbruch mit 67 beziehungsweise 64 Neulingen. Drei Eingangsklassen werden auch hier geschaffen, wobei Mehrhoog den Teilstandort Wertherbruch mit einer Eingangsklasse beibehält. Die Hermann-Landwehr-Schule Brünen soll zwei Eingangsklassen für 42 Kinder bilden. Die Klassenstärke variiert je nach Standort und liegt zwischen 19 Kindern in Wertherbruch und 25 in Dingden.

Auch in den kommenden Jahren wird es wohl keine erneute Standortdebatte wegen der Schülerzahlen geben. Denn die Prognose des städtischen Schulamtes geht von stabilen, teils auch steigenden Zahlen aus. Für das Schuljahr 2018/19 werden 244 Erstklässler hochgerechnet, 2019/2020 sollen 252 Kinder die Grundschulen besuchen. Umgerechnet auf die Zahl der Klassen wird es demnach in diesen Jahren ebenfalls elf Eingangsklassen geben.

Schuldezernent Jürgen Palberg sagte, er sei froh, dass die Standorte gesichert seien. "Kurze Beine, kurze Wege" sei weiterhin das Prinzip, an das sich die Stadt halte. Die ausreichende Zahl der Kinder sei eine gute Basis. Dennoch: "Der Neubau der Grundschule Mehrhoog kann sich auswirken. Die Frage, ob wir in Mehrhoog bauen, ist nicht vom Teilstandort Wertherbruch zu trennen. Was mit diesem geschieht, muss man diskutieren." Allerdings ist die Zeitschiene für einen möglichen Neubau an einem neuen Standort oder einem Umbau am Platz der jetzigen Grundschule unklar.

Die Verwaltung hatte das Projekt kürzlich bei einer Schulbereisung aus dem Hut gezaubert, ohne dass dafür Haushaltsmittel bereit stehen. Die Grünen haben beantragt, das Vorhaben anzuschieben und aktuell Planungsmittel in den Etat 2017 aufzunehmen. Es kann also sein, dass das Projekt Neubau vorgezogen wird. Die FDP hingegen will den Umbau an alter Stelle - politisch ist die Entscheidung noch offen. Sie wird durch die möglichen Folgen für Wertherbruch nicht einfacher.

Quelle: RP