Himmel Und Erde: Zwei Frauen stehen für das Licht

Johannes, der immer etwas andere Evangelist im Vergleich zu Matthäus, Markus und Lukas, wählt seine eigenen Worte und Bilder, um von der Menschwerdung Gottes zu erzählen. Ganz am Anfang seiner Jesusgeschichte erfahren wir: "Gott war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat`s nicht ergriffen."

Wie tröstlich muten uns in diesen Tagen diese Worte an, die wie aus einer anderen Zeit her ihre Botschaft zu uns Menschen rufen. Gott ist Leben und Licht. In einer oft als unbegrenzt erfahrenen Finsternis kann sich Gottes Licht behaupten und wird vom Dunkel nicht ergriffen und überwältigt.

Viele unserer vertrauten und mittlerweile liebgewonnen Weihnachtslieder singen von dem Licht, das auf uns zukommt, um die Dunkelheit zu durchbrechen. Endlos finster ist es im Leben der Menschen geworden, deren Angehörige oder Freunde Opfer des schrecklichen Terrorangriffs auf den Berliner Weihnachtsmarkt geworden sind oder die schwerstverletzt noch um ihr Leben ringen.

Bleibt uns da nicht das "O du Fröhliche" geradewegs im Halse stecken? Oder sollten wir es nicht in diesem Jahr, das uns mit vielen dunklen und unmenschlichen Bildern bedrückt hat und noch immer bedrückt, besonders laut singen? "Welt ging verloren, Christ ist geboren: Freue, freue dich, o Christenheit!" In einer verlorenen Welt scheint Gottes Licht in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht überwältigen.

Zwei Frauen stehen in diesen Tagen für das Licht, das die Finsternis nicht ergriffen hat. Die Frauen heißen Nadia Murad und Lamiya Aji Bashar. Beide sind Jesidinnen und haben unvorstellbares Leid durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) erfahren. Heute setzen Nadia Murad und Lamiya Aji Bashar ihre Stimmen ein, um über die Gräueltaten der Terrormiliz aufzuklären. Dieser Mut wurde am Dienstag vergangener Woche vor dem Europäischen Parlament in Straßburg mit der Verleihung des Sacharow-Preises gewürdigt.

Nadia ist UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel geworden und versucht, Flüchtlingen aus dem Irak und aus Syrien zu helfen. Ihre Leidensgenossin Lamiya, die ebenfalls mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet wurde, ist weniger bekannt, obwohl sie es noch schwerer hatte. Sie wurde in Mossul zwangsverheiratet und vergewaltigt, unternahm mehrere Fluchtversuche, um dem IS zu entkommen - doch sie wurde immer wieder gefasst.

Erst im April dieses Jahres konnte sie schließlich entkommen, doch Kämpfer der Terrormiliz verfolgten sie. Eine Tretmine explodierte, tötete zwei ihrer Gefährten und verletzte Lamiya schwer. Sie ist nahezu völlig erblindet. Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte sie ihre Verfolger abschütteln und schaffte es schließlich nach Deutschland. Hier wurde sie medizinisch behandelt und engagiert sich mittlerweile in Aufklärungskampagnen.

"....und die Finsternis hat's nicht ergriffen." Die alten Worte aus dem Johannesevangelium sind Ermutigung, Trost und Auftrag zugleich. Wo wir uns so von Gottes Licht anstecken lassen, geschieht Weihnachten immer wieder.

Thomas Brödenfeld

Quelle: RP