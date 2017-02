Stadt Willich: Alleeschul-Fassade ist auch bei Weiterverkauf geschützt

Die Stadt Willich hat den Kaufvertrag über die Alleeschule mit der Firma Xcom geprüft. Das Ergebnis: Die Fassade des Gebäudes darf auch im Falle eines Weiterverkaufs vom neuen Käufer nicht ohne Zustimmung des Rates der Stadt Willich verändert werden.

Das sei in einer Schuldrechtlichen Verpflichtung im Kaufvertrag so geregelt, sagt Andrea Ritter, Leiterin des Geschäftsbereichs Wohnen und Gewerbe bei der Stadt Willich.

Zudem gebe es eine Weitergabeverpflichtung an etwaige neue Käufer. "Solange das Gebäude Bestand hat, muss die Verpflichtung weitergebenen werden", so Ritter. Ähnliches gebe es auch im Neubaugebiet Wekeln, wo sich Grundstückskäufer verpflichtet haben, einen Grünausgleich zu schaffen. Auch dies gehe auf Nacherwerber über, erklärt Ritter. Schwierig könne es allerdings werden, wenn einer der Verkäufer vergesse, die Schuldrechtliche Verpflichtung im Kaufvertrag festzuhalten. Allerdings würden alle Kaufverträge über Immobilien von der Stadt auf ein eventuelles Vorkaufsrecht geprüft - "bei exponierten Immobilien wie der Alleeschule schauen wir bei der Gelegenheit natürlich auch auf andere Aspekte", sagt Ritter.

Die Firma Xcom, die das Gebäude vor gut zwei Jahren von der Stadt gekauft und aufwendig saniert hat, bietet die Alleeschule derzeit für 1,15 Millionen Euro zum Verkauf an, was vor allem die Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP auf den Plan ruft, die damals gegen den Verkauf gestimmt hatten. Markus Gather (SPD) hatte Bürgermeister Josef Heyes in der jüngsten Ratssitzung eindringlich aufgefordert zu prüfen, ob die Vereinbarung mit der Xcom, dass die Fassade nicht ohne Weiteres verändert werden darf, auch rechtssicher ist, wie Heyes es im Gespräch mit der RP gesagt hatte.

(msc)