Stadt Willich: Anschlussstelle Neersen: Schilder werden geändert

Wer von Neersen über die Autobahn nach Düsseldorf fahren möchte, dem wird an der Anschlussstelle Neersen laut der aktuellen Beschilderung nur der Weg über die A 44 in Richtung Düsseldorf angeboten.

Der kürzere Weg über die A 52 ist nicht ausgeschildert. Christian Lange vom Arbeitskreis Neersen der SPD Willich hat beim Verkehrsministerium in Düsseldorf nachgefragt und gebeten, den Sachverhalt zu prüfen und gegebenenfalls die Beschilderung der Anschlussstelle Neersen anzupassen.

Laut Ministerium ist in der Wegweisungsplanung für die Fahrt von Neersen nach Düsseldorf die Strecke über die A 52 vorgesehen. Warum bei der Ausführung der Wegweisung die Verkehrsteilnehmer derzeit über die A 44 in nördlicher Richtung geführt werden, lasse sich heute nicht mehr nachvollziehen, so die Antwort aus dem Ministerium. Um die Verkehrsteilnehmer bald über die eigentlich vorgesehene günstigere Route führen zu können, werde die Einfahrtwegweisung der Anschlussstelle Neersen bei anstehenden Routinearbeiten vom Landesbetrieb Straßen korrigiert.

Quelle: RP