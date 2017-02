Fall um toten Säugling aus Willich: Anwalt der Mutter erhebt Vorwürfe gegen Polizei

Eine Frau aus Willich soll ihren Sohn nach der heimlichen Geburt in ihrer Wohnung getötet haben. Die Verteidigung sagt, die Mutter sei vor ihrem Geständnis von den Polizisten manipuliert worden. Am Dienstag begann der Prozess.

Seit Dienstag muss sich eine Frau aus Anrath wegen Tötung ihres Neugeborenen vor dem Krefelder Landgericht verantworten. Die Frau wollte sich zu den Vorwürfen am Dienstag noch nicht äußern. Statt der ursprünglich erwarteten Einlassung gab es zunächst einen Beweisantrag der Verteidigung.

Die dunkelhaarige Frau mit dem Zopf sitzt zwischen ihren Verteidigern. Schräg gegenüber der Vater des Babys, der als Nebenkläger auftritt. Die Angeklagte wirkt ruhig. Sie werde zu ihren persönlichen Verhältnissen Angaben machen und Nachfragen beantworten, so die Verteidigung. Allerdings gebe es aufgrund eines kurzfristig eingegangenen Gutachtens nun doch keine Einlassung zum Tatvorwurf, teilte einer der Anwälte mit. Die sei aber aber am zweiten Verhaldungstag geplant.

Die Verteidigerin folgte mit einem Beweisantrag, in dem sie der Verwertung einiger Teile der polizeilichen Aufzeichnungen widersprach. Ihrer Mandantin sei von einem Beamten suggeriert worden, dass sie ihr Kind nach der Geburt getötet habe. Die Frau habe nämlich zunächst angegeben, dass sie nicht wisse, ob der Säugling geatmet habe. Bewegt habe er sich nicht. Man habe sie dann mit Methoden, die gegen die Strafprozessordnung verstoßen, zu einem Geständnis gebracht. Die 35-Jährige habe schließlich nur angegeben, dass der Säugling gestrampelt habe, weil man ihr diese Worte in den Mund legte. Die Verteidigung sieht keinen Nachweis dafür, dass das Kind atmete, als es zur Welt kam. Außerdem sei die Frau bei der Polizei nicht ordnungsgemäß belehrt worden und in ihrem Zustand nach siebenstündiger Vernehmung erheblich überfordert gewesen, so die Verteidigung weiter.

Laut Anklage brachte die zweifache Mutter am Morgen des 29. Juli 2016 einen gesunden Jungen in ihrer Wohnung zur Welt. Sie habe das Kind im Stehen entbunden, und es sei auf den Boden gefallen. Indem sie ein Handtuch über den lebenden Säugling legte, habe sie seinen Tod zumindest billigend in Kauf genommen. Das Kind war bei einer Wohungsdurchsuchung am 3. August in einer Plastiktüte in einem Schrank gefunden worden. An diesem Tag hatte sich die Willicherin wegen Blutungen in einer Klinik gemeldet. Dort ahnte man, dass sie erst kurz zuvor ein Kind entbunden hatte, und rief die Polizei.

"Es war ein reifes Neugeborenes, nichts sprach dafür, dass das Kind nicht lebensfähig wäre", sagte im Gerichtssaal eine Rechtsmedizinerin. Es habe keinerlei Hinweise auf innere Verletzungen oder Missbildungen gegeben. Untersuchungen ergaben, dass das Kind geatmet habe. Das wisse man aus einer Untersuchung der Lunge. Dennoch müsse man diese Erkenntnis einschränken, es bestehe die Möglichkeit, dass die Ergebnisse der Untersuchung durch Fäulnisprozesse verfälscht worden seien. Die Medizinerin betonte allerdings, dass es keine anderen Hinweise gebe, die den Tod erklären. Ihr Fazit lautete: "Sicher feststellen kann man es letztendlich nicht."

Die 35-Jährige hat sich bereits zu ihren persönlichen Verhältnissen eingelassen: Die gelernte Industriemechanikerin hat in Ungarn ihr Abitur gemacht und dann dort ihr Studium begonnen. Ihren Plan, das Studium in Deutschland fortzusetzen, hat sie nicht verwirklicht. Die Frau hat bereits zwei Kinder, ihr geschiedener Mann lebe schon seit Jahren in Syrien und habe den Kontakt abgebrochen.

Die Verhandlung wird am 20. Februar sowie am 28. Februar und am 3. März fortgesetzt. Im Falle einer Verurteilung wegen Totschlags ist mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren zu rechnen.

(bl)