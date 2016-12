Interview mit Kämmerin Nicole Waßen: Ausgeben und Sparen in der Waage halten

Der Haushaltsentwurf wurde im Dezember im Rat eingebracht. Für die Diskussion im neuen Jahr wünscht sich Kämmerin Waßen einen großen Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Bisherige Konsolidierungsversuche sieht sie als gescheitert an.

Frau Waßen, welches Verhältnis haben Sie zur Mathematik und speziell zu Zahlen?

Nicole Wassen Ich hatte zwar Mathematik im Abitur, aber ich bin nicht auf Zahlen fixiert. Als Kämmerin musste ich mich erst an große Zahlen gewöhnen. Trotzdem bleibt es sehr abstrakt, wenn man ständig über Millionenbeträge sprechen muss. Im normalen Leben sind die Summen ja viel kleiner.

Planen Sie denn auch zu Hause die Finanzen?

Waßen Ja, ich führe auch privat ein Haushaltsbuch, allerdings elektronisch. Ich möchte nachhalten, wofür man sein Geld ausgibt. Und größere Ausgaben wie Urlaub, Anschaffungen oder - im Moment für mich wichtig - ein neues Auto müssen geplant sein. Das hat sich in dieser Form bewährt. Aber erst einmal habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft (lacht).

Was hat der Tönisvorster davon, wenn die Stadt sparen muss - oder will?

Wassen Das Wort Sparen hat einen ziemlichen Bedeutungswandel vollzogen. Früher hieß Sparen das, was übrig bleibt, anzulegen. Heute meint man damit, mit weniger Mitteln zurechtkommen. Jeder Bürger hat ganz individuelle Erwartungen an die Stadt und deren Infrastruktur. Die einen wünschen mehr Kindergartenplätze, andere wollen ein Schwimmbad, dritte Radwege undsoweiter. Verwaltung und Politik müssen versuchen, allen irgendwie gerecht zu werden und einen Interessensausgleich hinzukriegen.

Wie merkt der Bürger, dass eine Kommune arg sparen muss?

Wassen Im alltäglichen Leben merkt man schnell, dass Schlaglöcher in der Straßendecke nicht sofort repariert werden, dass nicht alle Duschen in der Umkleide der Sporthalle mehr funktionieren, dass Entgelte für städtische Dienstleistungen teurer werden oder etwa in größeren Städte bestimmte kulturelle Leistungen nicht mehr angeboten werden. Wenn die Finanzen in den Kommunen knapper werden, sinkt die Lebensqualität. Wer umziehen muss, kann sich eine Kommune aussuchen, die mehr zu bieten hat.

Und wenn die Kommunen einfach mehr investieren und dafür mehr Schulden machen? Die Zinsen sind ja sowieso im Keller.

Wassen Natürlich kann man jetzt in neue Gebäude investieren. Über eine neue Turnhalle freuen sich ganz viele. In anderen Städten wünschen sich die Bürger eine Veranstaltungshalle. Aber ich sage immer, nach solchen Höhenflügen fällt man schnell wieder auf die Füße. Denn alle Kredite müssen bezahlt werden, und das Zinsniveau wird sich wieder ändern, also steigen. Und wenn man Geld für zehn Jahre aufnimmt und damit Computer bezahlt, die nach vier Jahren veraltet sind, ist das für mich nicht Sinn der Sache. Investitionen und Abschreibung müssen aufeinander abgestimmt sein.

Wieso haben sich bei den Kommunen die Schuldenberge immer mehr aufgetürmt?

Wassen Im Laufe der Jahre sind immer mehr Aufgaben auf die Kommunen zugekommen. Doch die finanzielle Ausstattung hinkt hinterher. Die Kommunen sind die Letzten in der Nahrungskette: Wenn die Politik in Bund und Land den Bürgern "Geschenke macht", landet das oft auch vor Ort. Einkommenssteuern zu senken, macht sich beim Wähler sehr gut, betrifft aber auch anteilmäßig die Kommunen. Der Soli für den Aufbau Ost hat zeitweilig zu der abstrusen Situation geführt, dass klamme West-Kommunen bei Ost-Kommunen Kassenkredite aufnahmen, um den Soli bezahlen zu können. Ein Bundessoli für finanzschwache Kommunen wäre besser. Gut ist auch die Gesetzesinitiative, mit der verhindert werden soll, die Gewerbesteuer durch Lizenzmodelle zu reduzieren. Das meint, ein Unternehmer produziert in Stadt A, zahlt aber in Stadt B eine niedrigere Gewerbesteuer, weil er dort mit einem "Briefkasten" residiert.

Ist die Politik einer "schwarzen Null" richtig?

WASSEN Es ist traurig, dass man das anstreben muss. Mir reicht ein geringes Minus. Öffentliche Haushalte sollten nicht ständig tief im Minus stehen, aber eine Kommune ist auch nicht dazu da, Gewinne zu erwirtschaften. Es ist richtig, sich Luft für Investitionen zu verschaffen oder Schulden abzubauen. In Berlin denkt man an das große Ganze, aber achtet zu wenig auf die Basis. Vor Ort aber sind die Menschen unzufrieden.

Ist die schwäbische Hausfrau das richtige Modell für eine Stadt?

Wassen Jede Kämmerei arbeitet mit dem Geld anderer, damit muss man ordentlich umgehen. Also ich bin der schwäbischen Hausfrau eher zugeneigt als der Berliner Metropolen-Mentalität "arm, aber sexy".

Aber man kann es als Kommune auch übertreiben und sich kaputtsparen?

Wassen Beim Sparen und Schulden machen hat man eigentlich nur einen schmalen Grat. Auch wenn die finanziellen Mittel begrenzt sind, muss man auch das unterhalten, was man hat. Wenn man das nicht tut, rächt sich das irgendwann. Außerdem muss man für den Bürger auch eine gewisse Lebensqualität vorhalten, Sparen darf nicht Selbstzweck sein. Sparen und Ausgeben muss sich die Waage halten. Wenn man nicht aufpasst, gerät man in eine Abwärtsspirale. Das wäre dann wirklich ein Kaputtsparen.

Was bedeutete ein Haushaltssicherungskonzept?

Wassen Jeder Bürger würde sofort erhebliche Einschnitte in den Leistungen spüren. Und da in höchstens zehn Jahren wieder eine schwarze Null erreicht sein muss, wird es auf Steuererhöhungen hinauslaufen.

Und wenn Tönisvorst einen Sparkommissar vorgesetzt bekäme?

WASSEN Ein Sparkommissar ist wie ein Insolventverwalter. Er kommt von außen, ist völlig unvoreingenommen und unbeeinflusst. Das kann von Vorteil sein, hat aber auch Nachteile. Er kennt die Stadt und ihre Strukturen nicht, er entscheidet nach objektiven Gesichtspunkten, kann aber eine Stadt kaputtsparen. Er entscheidet alleine, der Stadtrat wäre völlig entmachtet.

Wie wird es jetzt weitergehen?

WASSEN Die Haushaltskonsolidierung ist bisher gescheitert. Ich wünsche mir, dass der Haushaltsentwurf über alle Parteigrenzen hinweg von einer großen Mehrheit und im Konsens getragen wird. Im Moment scheint der Konsens nicht gegeben zu sein. Aber die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Wenn eine Konsolidierung jetzt scheitert, dann läuft es auf eine Steuererhöhung hinaus. Dann muss ich wieder die Böse sein.

Wo bleiben die Sparvorschläge?

WASSEN Es ist generell leichter, Steuern zu erhöhen. Das ist anonymer, indirekt und belastet alle. Bei Spar-Einschnitten nimmt man den Bürgern etwas aktiv weg. Da fühlt sich der Einzelne stärker angesprochen. Das hat eine andere Qualität und ist viel schwieriger zu verkaufen.

Wollen Sie in Tönisvorst weiterhin Kämmerin bleiben?

Wassen Meine Zeit als Kämmerin läuft bis Mai 2018. Dann steht meine Wiederwahl an. Ich werde mich der Wahl stellen.

