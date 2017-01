später lesen Stadt Willich Auto bleibt auf dem Dach liegen: Fahrer leicht verletzt FOTO: Löschzug Anrath FOTO: Löschzug Anrath Teilen

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen. Wie Lars Greiner vom Löschzug Anrath mitteilt, rutschte der Fahrer von der vereisten Fahrbahn der Neersener Straße in Anrath in eine Hecke, überschlug sich und blieb anschließen auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und trug augenscheinlich nur leichte Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst der Stadt Willich betreut und zu weiteren Untersuchungen in Krankenhaus gebracht. Die Feuer sicher die Unfallstelle ab und leuchtete diese aus.