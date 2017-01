Stadt Willich: Autofahrer macht sich durch nervöses Verhalten verdächtig

Durch sein nervöses Verhalten bei einer Polizeikontrolle hat sich ein junger Mann am Sonntag in Schiefbahn verdächtig gemacht. Nun droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr den 19-jährigen Autofahrer in Schiefbahn. Als die Polizisten nach dem Führerschein fragten, händigte der Fahrer die gültige Fahrerlaubnis zwar aus, fiel jedoch durch sein nervöses Verhalten auf. Die weitere Kontrolle erhärtete den Verdacht, dass der junge Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren war. Gegen den Willicher wurde eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ihm drohe nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung, so ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Viersen. Die obligatorische Meldung ans Straßenverkehrsamt könnte weitreichende Folgen haben: Letztendlich prüft die Straßenverkehrsbehörde grundsätzlich, ob Drogenkonsumenten geeignet sind, am Straßenverkehr teilzunehmen. Dieses Verfahren endet häufig im Entzug der Fahrerlaubnis. Die Wiedererlangung kann dauern, vor allem dann, wenn man sich noch in der Probezeit befindet.

Quelle: RP