Stadt Willich: Bäumges folgt auf Alfred Kopp

"Jetzt kann ich endlich einmal öfters mit meiner Ehefrau Karla verreisen", freute sich Alfred Kopp. Der 71-Jährige gehörte fast schon zum lebendigen Inventar der St. Johannes Bruderschaft Niederheide, arbeitete ununterbrochen 29 Jahre lang im Vorstand mit, war davon neun Jahre lang der Präsident. Jetzt hat er endlich den von ihm lange herbeigesehnten Nachfolger: In geheimer Wahl bekam sein bisheriger Vize, Johannes Bäumges, 119 der abgegebenen 122 Stimmen und wurde zum neuen Präsidenten.

Vor dem vollzogenen Stabwechsel kam es bei der Vollversammlung der Schützen im Bruderhaus zu stehenden Ovationen für Alfred Kopp. "Noch so ein Applaus und es kann sein, dass ich mir meine Entscheidung, nicht mehr als Präsident zur Verfügung zu stehen, noch einmal überlege", scherzte Kopp.

Sein Nachfolger Johannes Bäumges, Anwalt und CDU-Fraktionsvorsitzender in der Stadt Willich, führte aus, dass er sich diese Kandidatur neben seiner beruflichen Tätigkeit in Essen und seiner kommunalpolitischen Arbeit reiflich überlegt habe. "Und ich möchte mich jetzt auch diesen Herausforderungen stellen", sagte der 40-Jährige, der mit seinem Team unter anderem dafür sorgen möchte, dass wieder mehr junge Menschen den Weg in die Bruderschaft finden.

Was neben dem nahezu einmütigen Votum für Johannes Bäumges dennoch erfreulich war: Größtenteils mit großen Mehrheiten wurden alle auch die zuletzt vakanten Vorstandsämter besetzt. Zum neuen stellvertretenden Präsidenten wurde Leo Schaps. Der alte und neue Geschäftsführer heißt Andreas Kluthausen, Marcus Schreiber wurde als Schatzmeister wiedergewählt. Die bislang unbesetzte Stelle des ersten Kassierers übernahm Marcel Görtz. Oliver Nellen kandidierte als Beisitzer mit den Zuständigkeiten "Festplatz" und "Schützenfest-Freitag" nicht mehr; seinen Part übernahm Roland Köntges. Frank Hellenbroich bleibt für die Anzeigen im Festbuch zuständig. Weitere Beisitzer wurden Rolf Heyer, Stefan Strasser und Martin Heep. Und so ganz wird sich Alfred Kopp auch nicht verabschieden; er wird weiterhin im Vorstand in beratender Funktion tätig sein.

Ansonsten ist bei der Bruderschaft mit den rund 390 Mitgliedern alles bestens geregelt. Gedankt wurden dem Vorjahreskönig Stefan Strasser mit seinem Gefolge. In diesem Jahr steht beim Niederheider Schützenfest (19. bis 21. August) Norbert Erkes in der ersten Reihe. Unterstützt wird der König dann von seinen Ministern Hans-Leo Schaps und Sven Kurbitz und natürlich von ihren Frauen und dem Wachzug. Der nächste wichtige Termin ist der Winterball im "Niederheider Hof" am Samstag, 28. Januar. Fortgeführt wird natürlich die Aktion "Schützen helfen".

(schö)