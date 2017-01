Stadt Willich: Bodenlose Räume und sinnliche Farben

Coskun Demirok und Secil Erel stellen ab Sonntag in der Galerie Schloss Neersen aus. Die Vernissage ist um 11 Uhr. Von Angela Wilms-Adrians

In der wörtlichen Übersetzung scheint das diesjährige Motto für die Ausstellungen in der Galerie von Schloss Neersen einen unüberbrückbaren Gegensatz zu bezeichnen. "Artificial Nature" hat Kuratorin Jutta Saum die aktuelle Reihe überschrieben. Es geht ihr nicht um künstliche Natur. Eingeladen sind Künstler, die sich mit dem kulturellen Verständnis und menschlichen Bewusstsein von Natur beschäftigen. Der Auftakt gehört Coskun Demirok und Secil Erel mit Malerei.

Der Architekt und Künstler Demirok erschafft abstrakte Formationen, die konstruktiv anmuten und an architektonische Räume denken lassen, aber zu schweben scheinen und bodenlos wirken. Secil Erel gestaltet über Stadtplänen fiktive Räume in kräftig lodernden Farben. Vielfach bezieht sie ein Raster ein, das aber den temperamentvollen Duktus nicht ausbremst.

Die Begegnung der beiden Künstler ist durch Kontraste und Verbindungen spannungsreich aufgeladen. Erels kräftig leuchtender Farbpalette setzt Demirok zum Beispiel eine monochrome, minimalistische Farbigkeit entgegen. Gemeinsam ist ihnen die Auseinandersetzung mit Räumen. Demirok kam vor 45 Jahren von Ankara nach Düsseldorf und ist neben seiner künstlerischen Arbeit Architekt mit Büro in Krefeld. Er pflegt Kontakte zur Istanbuler Kunstszene, zu der die 37-jährige Erel gehört, die eigens für die Präsentation aus der türkischen Metropole an den Niederrhein reiste.

Erel arbeitet über Stadtplänen, und tatsächlich lassen sich Verläufe des Bosporus zum Beispiele erkennen. Abstrakt verfremdet über realem Hintergrund ist auch der Düsseldorfer Hafen thematisiert. In diesen Arbeiten kontrastieren Farben und malerischer Gestus mit aufgebrochenen Rastern, die einen Rhythmus bedingen, ohne den malerisch temperamentvollen Gestus auszubremsen. "Ich fühle so die Energie", sagt Erel über ihre Farben. An der Stirnseite des Saals zeigt sie in serieller Anordnung "Possibilities" (Möglichkeiten) über quadratischen Grundflächen. Hier fehlen rastergleiche Hinweise. Stattdessen scheinen sich die innerhalb von Rastern vibrierenden Farbfelder der großen Arbeiten verselbständigt zu haben. Im spontanen Gestus ist Erel geistesverwandt mit Demirok. Denn der Künstler assoziiert Konstruktionen, die dynamisch wirken und nach seinen Worten "aus der Seele heraus" entstanden sind. Der Betrachter sieht bei ihm Räume, fühlt sich vielleicht hin und wieder an landschaftliche Elemente erinnert, erforscht Licht und Spiegelung. Doch keiner dieser schwebend und bodenlos anmutenden Räume scheint begehbar. Eine oft stark ausgeprägte Tiefenwirkung assoziiert Unendlichkeit. Demirok sagt: "Das Unsicherheitsgefühl reizt mich. Ich will offenlassen und nicht konkretisieren. Meine Malerei ist nicht figurativ und nicht abstrakt. Es ist die Schnittstelle von beiden, die mich interessiert".

Quelle: RP