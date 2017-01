Stadt Willich: Buslinie 038 fährt bald eine andere Strecke

Ab dem Fahrplanwechsel im Sommer 2017 soll die Buslinie 038 (Neersen-Anrath) eine andere Strecke fahren. Dabei wird die Fahrstrecke von der K 32 (Fadheider/Hausbroicher Straße) verlagert. Der Grund sind die anstehenden Kanal- und Straßenbaumaßnahmen auf der K 32, die etwa eineinhalb Jahre dauern werden.

Im Willicher Planungsausschuss stellte die Verwaltung die mit den Verkehrsbetrieben NEW abgestimmte neue Route zur Abstimmung vor: Sie führt aus dem Anrather Ortskern über die Viersener Straße durch Vennheide und dann über die Venloer Straße Richtung Neersen. Damit unterscheidet sie sich deutlich von der bisherigen Streckenführung über die Neersener Straße und durch die "Schlesier-Siedlung". Die Anwohner in diesem Bereich müssten dann zuerst mit dem Bürgerbus bis zur Anrather Kirche fahren und dort in die Linien des Öffentlichen Nahverkehrs umsteigen.

Diese Lösung stieß nicht auf ungeteilte Begeisterung - die Politiker baten darum, noch zu prüfen, ob eine Alternativ-Lösung mit der Streckenführung über die Weberstraße möglich sei. Vor allem Dr. Ralf Oerschkes (SPD) machte sich dafür stark. Sascha Faßbender (CDU) sagte, seine Fraktion könne der von der Verwaltung vorgeschlagenen Route zustimmen.

Die Technische Beigeordnete Martina Stall sagte, die Stadt habe auch über die Route über die Weberstraße nachgedacht, weil sie sie auch gut fände. Sie funktioniere aber nicht, weil die Weberstraße so eng ist, dass für die Bus-Durchfahrt dort komplett ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden müsste. Dadurch entfielen so viele Parkplätze, dass sie mit massiven Protesten der Anwohner rechnet.

Aus der Politik kam die Anregung, den Fahrplan des Bürgerbusses zu verändern, damit die Anwohner der "Schlesier-Siedlung" nicht so lange Wartezeiten beim Umsteigen hätten. Die Verwaltung rechnet damit, dass das relativ einfach umzusetzen ist. Der Bürgerbus als Initiative von Stadt und Verein wird nicht von den Verkehrsbetrieben organisiert. Weitere Frage war, wie viele Parkplätze auf der Weberstraße entfallen würden. Diese Zahl soll die Verwaltung noch nachreichen - deswegen wurde die Entscheidung verschoben.

Nach der Sitzung reagierte die SPD mit scharfen Angriffen auf die CDU. Die Behauptung, dass die einzige Alternativlinienführung über die Weberstraße verlaufe und dass dort alle parkenden Autos verschwinden müssten, ist für die SPD der Versuch, einen Teil Anraths gegen den anderen auszuspielen. Ein Bus mehr in der Stunde über die Neersener Straße sei auch für diese Anwohner akzeptabel. Denn das helfe den Menschen im Süden Anraths. Auch die platztechnische Umsetzung sei möglich, wie immer wieder falschgeleitete Lkw zeigten.

