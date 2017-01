Stadt Willich: Die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken

Auch bei den gemeldeten freien Stellen gibt es eine sehr positive Entwicklung.

Saisonuntypisch ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Viersen im Dezember zurückgegangen, und zwar um 127 auf 10.394. Das sind 170 oder 1,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Arbeitsmarkt war im abgelaufenen Jahr von hoher Dynamik geprägt. 25.610 Männer und Frauen haben sich arbeitslos gemeldet, 25.693 bekamen eine neue Stelle. "Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig, der Bedarf an Arbeits- und Fachkräften hoch", sagt Dirk Strangfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld-Kreis Viersen. Außerdem stünden arbeitsmarktpolitische Instrumente zur Verfügung. Somit bestehe eine solide Ausgangslage, um die Herausforderungen anzugehen.

Über das Jahr gesehen haben 2016 fast alle Personengruppen von der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt profitiert. Ausnahme sind die Ausländer. Ihre Zahl an Arbeitslosen stieg binnen Jahresfrist um 511 auf 2372. Das liegt an den Flüchtlingen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, aber noch kleine Qualifizierungsmaßnahme absolviert haben.

Der Zugang an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen hat sich im Kreis Viersen gegenüber dem Vorjahr sehr positiv entwickelt. Allein im Dezember lag der Zuwachs bei 582, im Dezember 2015 waren es lediglich 96.

Von der drei Bezirken im Kreis Viersen ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Kempen (mit Grefrath und Tönisvorst) mit einer Quote von 5,1 am besten. Es folgen Nettetal (mit Brüggen) mit 6,9 Prozent und Viersen (mit Willich, Niederkrüchten und Schwalmtal) mit 7 Prozent.

