Stadt Willich: Dieter Nuhr wird nicht der Letzte sein

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, künftig aus Kostengründen auf nicht sportliche Großveranstaltungen in der Jakob-Frantzen-Halle zu verzichten. Die Politik vertagte die Entscheidung - und hofft auf den Bau einer privaten Halle. Von Marc Schütz

Comedian Torsten Sträter und Liedermacher Volker Rosin waren im vergangenen Jahr da, Kabarettist Dieter Nuhr kommt am 8. April - und auch 2018 wird wohl wieder mindestens ein Prominenter für eine gut gefüllte Jakob-Frantzen-Halle in Willich sorgen. Das Problem: Obwohl die Großveranstaltungen ausverkauft sind, muss sie die Stadt bezuschussen. Denn die Halle ist eine Sporthalle und muss jedes Mal, wenn dort eine nicht sportliche Veranstaltung stattfindet, aufwendig umgebaut werden. Die Stadtverwaltung hatte daher angeregt, 2018 "auf die kosten- und arbeitszeitintensive Großveranstaltung zu verzichten". Damit beschäftigten sich nun die Mitglieder des Sport- und Kulturausschusses, vertagten die Entscheidung aber, sodass 2018 noch alles beim Alten bleibt.

Also wird auch im kommenden Jahr die Sporthalle wieder aufwendig hergerichtet: Um den Hallenboden zu schonen, wird ein spezieller Bodenbelag verlegt, eine Bühne wird aufgebaut, Hunderte Stühle werden in Reih' und Glied aufgestellt. Hinterher muss alles wieder zurückgebaut werden, sodass die Halle knapp eine Woche lang nicht von den Sportlern genutzt werden kann. Statt der Großveranstaltung, so der Vorschlag der Verwaltung, sollten künftig zwei weitere Klassik-Konzerte in der Motte des Schlosses Neersen stattfinden. Die Politiker taten sich schwer damit, dies schon für 2018 zu beschließen, haben weiteren Beratungsbedarf und wollen von der Stadtverwaltung detailliertere Informationen haben. Bernd-Dieter Röhrscheid (SPD) gab zu, dass der Schul- und Vereinssport in der Jakob-Frantzen-Halle unter den Großveranstaltungen der Stadt, aber auch privater Veranstaltungen wie dem jährlichen Konzert des Chors Frauenpower "erheblich leidet". Er gab allerdings zu bedenken: "Zwei Veranstaltungen mit zwei Spitzenleuten sind nicht falsch." Er möchte aber wissen, wie hoch der städtische Zuschuss pro Zuschauer ist. Ingrid Plangger-Schaumburg (FDP) sagte, dass man sich auch in ihrer Fraktion noch nicht einig sei. Sie möchte nun von der Verwaltung wissen, welche nicht sportlichen Großveranstaltungen es außer den beiden städtischen und dem Frauenpower-Konzert in der Halle gibt. Joachim Broch, Vorsitzender des Stadtsportverbands, sagte, dass es lediglich noch das Benefizkonzert "Schützen helfen" der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn gebe. Zudem ließ er durchblicken, dass sich die Sportvereine, die die Halle nutzen, mit den Großveranstaltungen halbwegs arrangiert haben und die Verwaltung bemüht sei, die Halle nach Konzerten zügig wieder umzubauen, damit darin wieder Sport getrieben werden kann. Dennoch habe er die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch eine große Veranstaltungshalle in Willich gibt. In der Tat: Womöglich hätte sich dann das Problem mit dem aufwendigen Umbau der Frantzen-Halle erledigt.

Im vergangenen Jahr waren Pläne der Verwaltung, neben dem Freizeitbad "De Bütt" eine Veranstaltungshalle für bis zu 1000 Gäste zu bauen, unter anderem am Widerstand der Anlieger und wegen mangelnden Bedarfs der Vereine gescheitert. Ob es in der Politik einen weiteren Anlauf geben wird, an anderer Stelle eine solche Halle zu bauen, ist angesichts der Haushaltssituation fraglich. Doch womöglich löst sich das Problem, wenn der Unternehmer Burhan Asan seine ins Stocken geratenen Pläne umsetzt, an der Jakob-Kaiser-Straße im Gewerbegebiet Münchheide ein Restaurant mit einem Veranstaltungs- und Kongresszentrum zu errichten. Ursprünglich wollte er auf einer Nutzfläche von rund 8000 Quadratmetern unter anderem drei Festsäle (einer für 1000, zwei für jeweils 500 Gäste) bauen, außerdem fünf kleinere Konferenzräume für jeweils bis zu 20 Personen. Im Erdgeschoss sollte es ein Event-Lokal geben. Vor ein paar Wochen ruderte er allerdings auf Nachfrage unserer Redaktion zurück: "Wir arbeiten nach wie vor daran. Vielleicht machen wir das aber alles etwas kleiner: nur mit einem Veranstaltungssaal und mit einer angeschlossenen Restauration." Er gehe davon aus, dass mit einer kleineren Lösung schon im April dieses Jahres begonnen werden kann.

Quelle: RP